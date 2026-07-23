עוד לפני שניסה להוציא את תוכניתו לפועל, כך לפי כתב האישום, מוחמד עוואד כבר סימן לעצמו יעד: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

כעת, בתום חקירה משותפת של שב"כ והמשטרה, הוגש נגד תושב נצרת כתב אישום חמור המייחס לו תכנון להתנקש בשר באמצעות רחפן נפץ או טיל מונחה בשליטה מרחוק.

על פי כתב האישום, המניע לתוכנית היה רצח חברו של עוואד, תאופיק אבו לאשין בן ה-25, שנהרג באירוע ירי בנצרת לפני יותר משנה. לטענת הפרקליטות, עוואד ראה בבן גביר את מי שאחראי להסלמת הפשיעה והאלימות במגזר הערבי ולפגיעה בציבור המוסלמי בישראל, והחל לגבש תוכנית שנועדה להביא לסיום תפקידו.

אלא שהתכנון, כך נטען, לא הסתכם במחשבה בלבד. במהלך חודש מרץ 2026 פנה עוואד לארגון חמאס בניסיון לקבל סיוע ומשאבים שיאפשרו לו לממש את תוכניתו, אולם פנייתו לא נענתה.

במקביל, מתאר כתב האישום תקופת היערכות ממושכת שנמשכה כשנתיים. לפי הנטען, עוואד העמיק בלימוד מנגנוני פעולה של טילים, צפה בסרטונים על מבנה טילים בליסטיים, החומרים המשמשים לייצורם ואופן הפעלת מנגנוני הפיצוץ שלהם, ואף חיפש מידע על בניית אמצעי לחימה בעלי מנגנון דומה. עוד נטען כי חלק מהחיפושים בוצעו תוך הסתרת היסטוריית הגלישה, במטרה להסתיר את פעילותו.

החקירה העלתה גם כי הנאשם אסף מידע על מקום מגוריו של השר וניסה לגבש מתווה מבצעי לפגיעה בו. לפי כתב האישום, הוא תכנן לבנות רחפן נפץ שיעקוב אחר בן גביר ויתפוצץ בסמוך אליו, או לחלופין טיל מונחה הנשלט מרחוק. לשם כך הכין מודלים ראשוניים וחיפש חומרים מתאימים ברשת, אך בהמשך הבין כי אין בידיו האמצעים הדרושים והפסיק את ניסיונות הבנייה, תוך שהוא ממשיך ללמוד את הנושא באמצעות חיפושים וצפייה בסרטונים.

מנגד, פרקליטו מטעם הסנגוריה הציבורית, עו"ד ניזאר עבוד, טען כי מרשו מתמודד עם בעיות רפואיות מורכבות. לדבריו, "מדובר בנאשם בעל בעליות רפואיות מורכבות, יש לתעדף את הטיפול השיקומי טיפולי בו על פני ענישתי, זה לא המקום למאסר אלא למסגרת טיפולית".

בן גביר הגיב "כתב האישום שהוגש נגד המחבל המתועב שתכנן לרצוח אותי, רק מחזק אותי להמשיך בדרך בה אני הולך כשר לביטחון לאומי: יד ברזל מול הטרור, נחישות, ועוצמה. זו כבר הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותי כמטרה ומנסים לפגוע בי - כי הם מבינים היטב שאני הסיוט שלהם. אני מודה שוב לשירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, מודיעין שירות בתי הסוהר, יחידת מגן ומעל הכל להשם יתברך - שמונעים מהמחבלים לפגוע בי ובמשפחתי".