שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר היום (חמישי) לעיתונאים בשולי כינוס ארגון מדינות דרום-מזרח אסיה (ASEAN) בפיליפינים כי איראן פונה לארה"ב מדי יום, באופן ישיר ועקיף, ומבקשת לקיים שיחות כדי להפסיק את התקיפות נגדה.

לדבריו, המשטר בטהראן מוכיח שוב ושוב כי אינו רציני ואינו נכון לעמוד בהסכמים שעליהם חתם.

רוביו הבהיר כי הנשיא טראמפ אינו רואה טעם להשיב לפניותיה של טהראן כל עוד היא אינה מוכנה לעסקה מחייבת. שר החוץ האמריקני הזהיר כי "בכל לילה המחיר שאיראן תשלם ילך ויעלה".

השר התייחס גם לתקיפות המורדים החות'ים נגד ספינות ומכליות נפט סעודיות, והביע תקווה כי יחדלו ממעשיהם. לדבריו, האיראנים "פיתו והפילו בפח" את החות'ים להיכנס למערכה.

שר החוץ האמריקני הזהיר גם מפני ההשלכות האפשריות של פגיעה בכלי שיט סעודיים הנושאים דגל סיני. לדבריו, פגיעה כזו עלולה להפוך את המשבר הכלכלי והימי לבעיה גלובלית חמורה עוד יותר.

דבריו של רוביו נאמרו שעות ספורות לאחר שהנשיא דונלד טראמפ התייחס בנאום שנשא בג'ורג'יה להמשך ההסלמה בלחימה נגד איראן.

"אנחנו מכים מאוד חזק באיראן והם רוצים להגיע לעסקה. הם עדיין לא מוכנים לעסקה, כי בכל פעם שהם עושים עסקה, הם רוצים לשנות אותה, ואת הכול. הם עדיין לא מוכנים - אבל הם יהיו מוכנים בקרוב מאוד", דברי טראמפ.

לפני כן כתב הנשיא ברשת Truth Social: "מנקודה זו ואילך, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה על ספינה במצרי הורמוז, בין אם באמצעות טיל, רקטה, רחפן או כל מכשיר או נשק אחר, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר או תחנת כוח אחת, כולל אלה הממוקמים ליד או בתוך עיר הבירה טהראן".