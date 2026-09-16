בית הנבחרים האמריקני הצביע הלילה (רביעי) בעד הצעה המורה לנשיא דונלד טראמפ לסיים את המלחמה של ארה"ב באיראן.

זוהי הפעם השלישית שבה הבית נוקט צעד כזה, בעוד העימות מוסיף להפוך לסוגיה מרכזית לקראת בחירות האמצע בנובמבר.

ההצעה אושרה בתמיכתם של שבעה חברי בית נבחרים רפובליקנים - שלושה יותר ממספר התומכים מהמפלגה בהחלטה הקודמת בנושא. הדמוקרטים תיארו את ההצבעה כמאמץ המשמעותי ביותר שלהם עד כה לערער על מדיניותו של טראמפ במלחמה, בייחוד כאשר הקונגרס מתקרב להצבעות האחרונות שלו לפני הבחירות.

מנהיגי הרפובליקנים בבית הנבחרים לא הנחו באופן רשמי את חברי הסיעה כיצד להצביע. טראמפ, מנגד, מתח בעבר ביקורת פומבית על רפובליקנים שהתנגדו לעמדתו בנוגע למלחמה, ובכך אותת על החשיבות שהוא מייחס לגיבוי מצד הקונגרס.

בחודש יוני קידמו המחוקקים ניסיון נוסף לצמצם את סמכות הממשל, אך ההצעה נכשלה בסופו של דבר לאחר שלחץ מצד הבית הלבן הוביל סנאטור רפובליקני לשנות את הצבעתו.

בחודש יולי אישר בית הנבחרים החלטה שאינה מחייבת משפטית, הקוראת לטראמפ לעצור את הפעילות הצבאית נגד איראן. ההחלטה עברה ברוב של 214 מול 208, כאשר ארבעה רפובליקנים הצטרפו לכל הדמוקרטים. בהמשך חסם הסנאט החלטה משותפת נפרדת בהצבעה פרוצדורלית של 47 מול 49.

עדיין לא ברור אם הדמוקרטים בסנאט יצליחו לגייס תמיכה מספקת לניסיון נוסף לקדם את ההצעה, אך הם צפויים לנסות לעשות זאת שוב בהמשך השבוע.

