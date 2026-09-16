בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום 13.5 שנות מאסר בפועל על אלכסנדר גרנובסקי מפתח תקווה, שהורשע בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה לאחר שקיים קשר מתמשך עם סוכן איראני וביצע עבורו משימות. העונש הוטל במסגרת הסכמה בין הצדדים, ולצדו נגזר על גרנובסקי מאסר על תנאי.

גרנובסקי הודה והורשע בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז מרכז, ובהן מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, ריבוי עבירות של השחתת פני מקרקעין והצתה.

בפרקליטות ציינו כי זהו העונש החמור ביותר שהוטל עד כה במסגרת סדרת כתבי האישום נגד נאשמים שיצרו קשר עם סוכנים איראניים ברשתות החברתיות ופעלו עבורם.

על פי כתב האישום, גרנובסקי קיים קשר עם הסוכן האיראני באמצעות טלגרם, בזמן שישראל מנהלת מלחמה במספר חזיתות ובהן איראן. בהנחיית הסוכן הוא תיעד מתקנים של תחנות כוח ואת שכונת מגוריו של ח"כ בני גנץ והעביר את הסרטונים לסוכן.

גרנובסקי הורשע גם בהצתת תשעה כלי רכב ובריסוס כתובות גרפיטי בהנחיית הסוכן. בנוסף, הוא הונחה להשמיד מדי צה"ל ושימש מתווך עבור הסוכן בניסיון למצוא אנשים בעלי עבר פלילי לביצוע פעולות אלימות.

לפי כתב האישום, במהלך ביצוע המשימות פעל גרנובסקי בהתאם ל"הנחיות בטיחות" שנועדו להסוות את זהותו ולמנוע את חשיפת מעשיו. הוא היה מודע לכך שהסוכן הוא גורם העוין את ישראל ולמטרותיו, אך המשיך לשתף עמו פעולה.

עוד עלה כי גרנובסקי הציע מיוזמתו משימות לביצוע ואף הפציר בסוכן מספר פעמים להעביר לו משימות נוספות ומשמעותיות יותר. תמורת המשימות שביצע קיבל מהסוכן אלפי דולרים באמצעות ארנק דיגיטלי.

בפרקליטות מחוז מרכז אמרו, "פרקליטות המדינה רואה בחומרה רבה שיתוף פעולה מכל סוג שהוא עם סוכנים הפועלים מטעם גורמים עוינים, שמטרתם לפגוע במדינת ישראל, באזרחיה ובכוחות הביטחון". עוד ציינו כי "העונש התקדימי שהוסכם עליו נותן ביטוי לחומרת המעשים".

בגזר הדין התייחס בית המשפט למשמעות העונש שנקבע בהסכמת הצדדים, "העונש הכבד אליו עותרים הצדדים - 13.5 שנות מאסר - נותן ביטוי בין היתר לשיקולי הרתעת הרבים".

בית המשפט הוסיף כי מטרתו היא ש"יידע כל מי שמתפתה לפעול בשם גורם עוין למען בצע כסף, כי הוא צפוי לעונש מאסר ממושך מאוד וכבד מנשוא".