אדם נפצע היום (חמישי) באורח קל ברגלו בפיגוע דקירה באזור גנים שבצפון השומרון.

מחקירה ראשונית עולה כי המחבל הגיע ברכב למקום, בזמן שהלוחמים אבטחו פעילות לוגיסטית במוצב הסמוך. המחבל דקר את אחד האנשים - ושני לוחמי צנחנים מגדוד 890 חיסלו את המחבל בירי.

מצבו של לוחם הצנחנים קל והוא פונה לבית החולים העמק בעפולה.

מוקדם יותר נפצע באורח קשה איתמר כהן בן 51, ממייסדי החוות החקלאיות ביהודה ושומרון, בפיגוע דקירה סמוך לחוות "דרך אברהם" ליד הישוב אלון מורה בשומרון.

חובשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בו במקום והוא הועבר במסוק להמשך טיפול בבית חולים. שני המחבלים חוסלו בזירה על ידי אזרח ישראלי ששהה במקום.

מצה"ל נמסר כי האירוע החל כשאזרחים ישראלים פעלו לכבות שריפה שפרצה בחווה. במהלך מאמצי הכיבוי דקרו שני מחבלים אזרח ישראלי שכאמור נפצע קשה. אזרח ישראלי ששהה במקום פתח בירי לעבר המחבלים וחיסל אותם.

לאחר מכן כתר הוטל על הכפר בית פוריק הסמוך. חובש רפואת חירום במד"א ישראל ארבוס, סיפר: "במהלך אבטחה של שריפה במקום אזרחים צעקו לנו שיש גבר שנפצע מדקירה. מיד רצנו למקום וראינו גבר כשהוא סובל מפצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים ובשיתוף כוח רפואה של צה"ל פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".