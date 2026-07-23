תושב חוות גלעד אריה ליפו מספר: 'הבאנו אבנים מזירת השריפה והנחנו אותן כאבן הפינה לבית המקדש

תושב חוות גלעד, הרב אריה ליפו, הגיע הבוקר, תשעה באב, להר הבית כשעמו אבנים מהשריפה שחווה הישוב בשבת האחרונה.

במהלך ביקורו התייחס ליפו לבניין ביתו ולבניין ביתו של הקדוש ברוך הוא. הרב ליפו אמר, "הבית שלנו ייבנה, כולנו צריכים לבנות את הבית של הקדוש ברוך הוא".

בתוך כך שני הפלסטינים שנעצרו בחשד לגרימת השריפה בחוות גלעד בסוף השבוע שוחררו היום (חמישי) בתנאים מגבילים.

על פי אחת הטענות השריפה נגרמה בשל סיגריה שנזרקה מרכב נוסע. מחקירת המשטרה עולה כי בכביש עברו באותו הזמן כ-150 כלי רכב כשכ-100 מתוכם עם חלונות פתוחים. ביישוב ובמועצה האזורית שומרון סבורים כי מדובר בהצתה מכוונת מצד ארגוני הטרור.