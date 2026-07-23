הרב אלישע וולפסון, ראש ישיבת הר הבית

שיא נשבר היום (חמישי) במספר העולים להר הבית כאשר עלו אליו 3,698 בני אדם. מדובר גם בשיא העלייה להר הבית בתשעה באב. בשנה שעברה עלו ביום זה 3,527 בני אדם להר.

ראש ישיבת הר הבית הרב אלישע וולפסון אמר: "מרגש לראות את המוני בית ישראל הבאים לפקוד את מקום המקדש, ב"ה זכינו להתפלל על ההר עם סידורי קינות ותחת ציליות במזרח, אין ספק שתהליך השיבה לציון משנה לשנה פורץ דרך".

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"הנה עכשיו, אחרי חמישים ותשע שנים, עם ישראל מתחיל להבין שהקדוש ברוך הוא השיב אותנו באמת למקום המקדש", הוא אומר. לדבריו, הדרישה לציון אינה צריכה להישאר רק בתפילה ובכמיהה, אלא לבוא לידי ביטוי גם בעלייה בפועל להר, בהתאם לכללי ההלכה שעליהם הוא מקפיד בדבריו.

הרב וולפסון מתאר שינוי משמעותי שהתחולל לדבריו בשנתיים האחרונות בהר הבית, ובפרט מאז כניסתו של השר איתמר בן גביר לתפקידו. הוא משווה את המצב כיום לתקופה שבה החלה פעילות ישיבת הר הבית לפני כשש שנים, אז, לדבריו, גם תפילה חרישית הייתה עלולה להביא לעיכוב בידי המשטרה.

"היום בהר הבית שירים, תפילות, השתחוויה. היום, חדש מהיום, יש גם ציליות וגם סידורי קינות", הוא מספר. הרב וולפסון קורא לציבור לקחת חלק בתהליך, להגיע להר לאחר ההכנות ההלכתיות הנדרשות ולתמוך בפעילותה היומיומית של ישיבת הר הבית במקום.

לדבריו, פעילות הישיבה אינה מתמקדת רק בתשעה באב או בחגים. אברכי הישיבה מגיעים להר מדי יום, לאחר טבילה במקווה, לומדים תורה ופועלים במקום באופן קבוע. "עושים פה מהפכה מדהימה ונותנים את היכולת באמת לשינויים האדירים לקרות פה", הוא אומר.

זה הזמן לקחת חלק בפעילות של ישיבת הר הבית >>>