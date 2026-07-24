הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (שישי) הערכת מצב בעקבות פיגוע הירי הקשה שאירע מוקדם יותר במרחב הכפר תל וחוות גלעד שבחטיבת שומרון שבו נרצח בניהו מלט הי"ד ונפצעו ישראלים נוספים.

בהערכת המצב השתתפו מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, וראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן.

במסגרת הערכת המצב הנחה הרמטכ"ל על תגבור רחב של כוחות במרחב, במטרה לחזק את ההגנה על היישובים והצירים ולהביא לתפיסת כלל המחבלים שהיו מעורבים בפיגוע. בצה"ל הדגישו כי הפעילות המבצעית באזור נמשכת במקביל למרדף אחר כלל המעורבים.

זמן קצר לאחר מכן עדכן צה"ל כי הכוחות שפעלו בזירת הפיגוע חיסלו את המחבל שביצע את הירי לעבר האזרחים הישראלים. עוד נמסר כי הנשק שנחטף במהלך האירוע הושב לידי כוחות הביטחון.

במקביל מתקיימת הערכת מצב רב-ארגונית בראשות מפקד פיקוד המרכז ובהשתתפות כוחות אוגדת יהודה ושומרון, שוטרי מחוז ש"י ונציגי שירות הביטחון הכללי. הכוחות ממשיכים לבצע סריקות במרחב ולפעול לאיתור כלל המעורבים בפיגוע.

בצה"ל ציינו כי לצד המרדף אחר המחבלים נמשכת גם הפעילות ההתקפית לסיכול טרור ברחבי השומרון. בין היתר פועלים הכוחות בכפר בית פוריק ובאזור טובאס, שם החלה כבר אמש פעילות מבצעית נרחבת נגד תשתיות טרור, כחלק מהמאמץ המתמשך לשמירה על הביטחון באזור.