ח"כ צבי סוכות" הנקמה צריכה לבוא מהמדינה, הכפר הסמוך צריך להראות כמו עזה

ח"כ צבי סוכות (מפלגת הציונות הדתית) התייחס בזירת הפיגוע הרצחני שבו נהרג בניהו מלט הי"ד לרצח חברו, שאותו הכיר לדבריו קרוב ל-20 שנה.

סוכות קרא למדינה להגיב בתקיפות נגד הכפר הסמוך והבהיר כי קריאתו לנקמה מופנית למוסדות המדינה ולא לאנשים פרטיים.

סוכות סיפר על היכרותו רבת השנים עם מלט, "בניהו הוא קודם כול חבר יקר ואהוב, קרוב ל-20 שנה אני מכיר אותו, אדם זהב. ממש מהאנשים הכי טובים פה באזור, בן אדם עם חדות, בהירות, חזון, הוביל פה הרבה מאוד מהלכים מתחת לפני השטח".

לדבריו, מלט היה מעורב בעשייה באזור וידע ליצור שיתופי פעולה עם גורמים שונים בשטח. סוכות הוסיף, "אדם שלא הרבה הכירו אותו, אבל מי שהכיר אותו הבין עד כמה הוא מעורב, יודע לעשות שיתופי פעולה עם כל האנשים בשטח".

סוכות קרא לתגובה חריפה נגד הכפר הסמוך, "הכפר הזה צריך להיראות כמו רפיח, הכפר הזה צריך להיראות כמו חאן יונס". בהמשך אמר כי נדרשת פעולה "בצורה הכי קשה, הכי כואבת, הכי חדה והכי מסיבית", וטען כי מדובר בעלייה של גל טרור.

כשנשאל אם קריאתו לנקמה עלולה להביא צעירים לפעול בעצמם, הבהיר סוכות, "אני חבר כנסת, כשאני מדבר על נקמה אני מתכוון למוסדות המדינה, אני לא מתכוון לאנשים פרטיים". הוא הוסיף, "האדם באמת רותח", וקרא ל"תגובה כואבת" ו"קשה" מול הכפרים והרוצחים, וכן ל"טיפול שורש לכפרים האלה ולשכם בדיוק כמו שעשו בעזה".