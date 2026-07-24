לוחמי יחידת דובדבן, בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת שב"כ, עצרו היום (ו') שני מחבלים שלקחו חלק בפיגוע הירי שאירע מוקדם יותר בפאתי הכפר תל.

השניים נעצרו במסגרת פעילות ממוקדת בלב העיר שכם.

על פי הודעה משותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, שני המחבלים נפצעו במהלך הפיגוע. לאחר מכן הם פונו לבית חולים בעיר שכם.

לוחמי דובדבן הגיעו לבית החולים ועצרו את שני המחבלים. השניים הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון.

עוד נמסר כי זהותם של כלל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה. כוחות הביטחון פועלים למעצרם.

רס"ן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, נפל בפיגוע שאירע הבוקר (שישי) ליד הישוב חוות גלעד. בפיגוע נרצח איש הביטחון של חוות גלעד, בניהו מלט, שהגיע לאבטח קבוצת מטיילים שהותקפה על ידי פלסטינים. במהלך העימות, מחבל חטף את נשקו של מלט ופתח באש לעבר המטיילים.

ראש הממשלה נתניהו הודיע כי יכנס את שר הביטחון והרמטכ"ל לדיון בדרכי התגובה לפיגוע, והוסיף: "נפעל בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם ולא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו".