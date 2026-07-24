יוסף פריסמן תושב יצהר וחברו של בניהו מלט הי"ד: ״הוא נתן לי חיבוק ואמר לי רוץ קדימה״

יוסף פריסמן, תושב יצהר וחברו של בניהו מלט הי"ד, סיפר על היכרותם ארוכת השנים ועל פגישתם בשבת האחרונה בחוות גלעד.

לדבריו, הוא הכיר את מלט כבר בגיל 13, כשהגיע לגבעות באזור מגרון שעל ציר 60.

"בניהו היה חבר טוב. אני מכיר אותו אישית עוד מגיל 13, כשהגעתי לגבעות", סיפר פריסמן. לדבריו, מלט העניק לו ולחבריו גיבוי לאורך השנים, "הוא גם היה נער, אבל עם העוצמות שלו נתן לנו גיבוי לכולם".

פריסמן תיאר את מלט כאדם שפעל למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. "הבוקר הוא בוקר קשה מאוד לכל עם ישראל, כי הוא באמת בן אדם שכל כולו היה בשביל עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל", אמר.

בהמשך סיפר פריסמן על החיבורים שיצר מלט בין ההתיישבות המוסדרת לבין נוער הגבעות ועל מעורבותו במאבקים באזור. לדבריו, "הוא עשה המון המון חיבורים", והיה חלק משמעותי מהמאבק שבמסגרתו, לדבריו, עלו לפני כשבועיים עשרות משפחות.

פריסמן חזר לפגישה עם מלט בשבת האחרונה, "בשבת שעברה הייתה הצתה מאוד גדולה בחוות גלעד, אני הגעתי יחסית מוקדם. שאלתי את בניהו, מה עושים? נתן לי פשוט חיבוק, אמר לי, רוץ קדימה".

"הביא לי חיבוק חזק, כמו שהוא תמיד היה", הוסיף פריסמן. הוא קרא להמשיך לפעול במרחב ואמר כי "הכפרים האלה צריכים להיות כמו חאן יונס ורפיח".