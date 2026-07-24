רכז הביטחון של היישוב יצהר שהודח מתפקידו נשמע היום (שישי) בשיחת וואטסאפ סגורה מטיח טענות חריפות בראש מועצת שומרון יוסי דגן ובאנשי הביטחון של האזור.

הוא טען כי נותק מקבוצות ומקשרים הקשורים לעבודתו, וכי הדבר גרם לעיכוב בהגעתו לזירת הפיגוע הרצחני. רכז הביטחון שהודח.

לדבריו הגיע באיחור לזירת הפיגוע בשל החלטה של ראש מועצת שומרון יחד עם בכירי הצבא לנתק אותו מכל הקבוצות.

"אז אף אחד לא יודע איך להגיע לזירה עד שהגיעו", אמר "וכשהגיעו, תפעלו את זה כמו הפרצוף שלהם, לא יודע מה להגיד לך".

נציין כי הסיבה הרשמית להדחת הרבש"ץ הייתה לטענת צה"ל העובדה שהוא נכנס לכפרים פלסטינים ללא סמכות. "הוא לא יישר קו עם הקונספציה הצבאית והיה התקפי מדי לטעמו של המח"ט", טענו התושבים.

מזכירות יצהר מסרה לאחר ההדחה "אנו עדים להפקרה מוחלטת של ביטחון התושבים וניסיון להעניש את היישוב בשל קרבות אגו של אגף הביטחון במועצת שומרון. לא ייתכן שבעת הזו- כשנתיים וחצי לאחר אירועי 7.10 יינקטו צעדים מסוכנים שיפגעו בכשירות המבצעית, בזמינות הנשק ובמידע של כוחות הביטחון ביישוב. אנו דורשים מראש המועצה להתערב בעניין באופן מיידי, לעצור את ההידרדרות ולפעול ללא שיהוי להחזרת הביטחון הבסיסי לתושבי יצהר".

המועצה האזורית שומרון הגיבה אז "מועצה אזורית שומרון עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות בכל הנוגע לרבש"צ יצהר ופועלת בכדי לקדם פתרון שייתן את המענה המיטבי ככל הניתן לכל הצדדים".