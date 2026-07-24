רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, התייחס הבוקר בריאיון לגלי ישראל לפיגוע בחוות גלעד, שבו נרצחו בניהו מלט ז"ל ורס"ן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה.

הרב קרא לתגובה חריפה נגד הטרור ולהצבת סוגיית הביטחון במרכז מערכת הבחירות. לדבריו, מערכת הבחירות צריכה לעסוק בראש ובראשונה בשאלת הביטחון, ההרתעה והמאבק בטרור. הרב אליהו אמר כי זהו "נושא הבחירות ולא עניינים אחרים שמסיטים אותנו מהעיקר".

הרב סיפר על היכרותו עם מלט, "פגשתי את בניהו ז"ל בליל תשעה באב. הוא היה אחד מהאנשים שמסרו נפש להציל יהודים אחרים. ממש השליך את נפשו. זכות גדולה לעם ישראל שיש אנשים כאלה, צדיקים. אנשים כמוהו הצילו ילדים מבתים וממכוניות בוערות".

בהמשך קרא הרב אליהו לתגובה חריפה נגד הטרור, "יש פה צורך בנקמה גדולה. צריכים לפתוח עליהם את שערי הגיהינום, על אותו כפר מרצחים מתועב".

הרב הוסיף וקרא ליישום מיידי של החוק לגירוש מחבלים, "יש חוק שאומר שמגרשים מחבלים מהארץ, וצריך לבצע אותו. אותם אנשים שמונעים את ביצוע החוק, יש להם דם על הידיים. פקיד שאומר לא ליישם את החוק הזה, צריך לשבת בכלא".