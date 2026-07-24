ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני קיים בצהריים (שישי) בזירת הפיגוע הערכת מצב עם מפקדי מרחב שומרון בשב"כ ומפקדי צה"ל בגזרה.

במסגרת הערכת המצב ניתנו הנחיות להגברת פעולות האיסוף והסיכול של שב"כ בכפרים באזור ולפעולות התקפיות נוספות מול תשתיות טרור בגזרה.

"הפיגוע הבוקר הוא חמור וכואב ולדאבון הלב גבה מחיר דמים כבד", אמר זיני. "בשמי ובשם כל אנשי ונשות השב"כ, מוסר תנחומים למשפחות והחלמה מהירה לפצועים".

זיני התייחס לפעילות המשותפת עם צה"ל, "אנו פועלים ללא לאות, כתף אל כתף עם מפקד הפיקוד והאוגדה ועם מפקדי וחיילי צה"ל לסיכול טרור בגזרה". לדבריו, שב"כ וצה"ל מקיימים הערכת מצב רציפה, מתחקרים את הפיגוע ונוקטים בפעולות מבצעיות שיורחבו ויועמקו בהתאם לצורך המבצעי.

ראש השב"כ התייחס גם לפעילות הסיכול בחודשים האחרונים והודה כי הפעם הפיגוע לא סוכל מראש. "בחודשים האחרונים סיכלנו עשרות פיגועים, כמעט מדי לילה. הפעם לא הצלחנו לסכל מבעוד מועד", אמר.

זיני הבהיר כי הפעילות נגד המעורבים בטרור תימשך, "נמשיך לפעול ונגיע לכל מי שפגע או שמתכנן לפגוע באזרחים ישראלים". הוא גם פנה לציבור בעקבות האירועים, "אני פונה לציבור שלא לקחת את החוק לידיים ולשים מבטחם בצה"ל ובשירות הביטחון הכללי, שזה ייעודם ותפקידם".