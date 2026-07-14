השיפוצים בישיבה ללא קרדיט

מנהלת קבר יוסף השלימה בשבועות האחרונים שיפוץ מקיף בבית המדרש הסמוך לציון קבר יוסף בשכם, בשיתוף ישיבת "עוד יוסף חי".

בישיבה הגדירו את המהלך כשלב נוסף בדרך לחידוש פעילותה במקום, לאחר שפעלה בו עד לפינוי המתחם באוקטובר 2000.

בהודעת הישיבה נמסר: "ברוך ה' אנו מתקדמים עוד צעד בדרך לשיבה המלאה של הישיבה למקומה הטבעי בקבר יוסף". עוד קראו לראש הממשלה בנימין נתניהו להורות על חזרת הישיבה למתחם באופן קבוע עוד לפני הבחירות.

במקביל לשיפוץ פנו חבר הכנסת צבי סוכות, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן וראש ישיבת "עוד יוסף חי", הרב יוסי אליצור, במכתב לראש הממשלה בדרישה לאפשר את חזרת הישיבה לקבר יוסף.

במכתב הזכירו את הדיון שנערך בוועדת החוץ והביטחון, שבו, לדבריהם, נציג משרד הביטחון הודיע על כוונה לאפשר כניסה יומיומית לקבר, אך ציינו כי הדבר טרם יושם.

לדבריהם, הישיבה ערוכה לחזור לפעילות במקום מבחינה ביטחונית ולוגיסטית, וכי על פי החוק היא אמורה לפעול בקבר יוסף באופן יומיומי. הם הוסיפו כי ניתן לחדש את פעילותה בכל עת.

במכתבם כתבו כי חידוש פעילות הישיבה במתחם "ישדר לעם ישראל, לעולם כולו ולאויבינו בפרט כי ממשלת ישראל לא תפקיר עוד את הקדוש לנו, וכי 'עוד יוסף חי' אכן מתבטא כמשמעו הרוחני והממשי כאחד".

עוד ציינו כי מדובר ב"הזדמנות היסטורית לתקן עוולה שנמשכת מזה רבע מאה ולהעביר מסר ברור של זיקה עמוקה למקומות הקדושים לעם ישראל".