בצעד משמעותי לקראת הסדרת הניהול האזרחי ברצועת עזה, נתן הקבינט המדיני-ביטחוני את אישורו להכנסת "מועצת השלום" לשטחי הרצועה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התנגד להחלטה בעוד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תמך בה.

במהלך הדיון אמר שר החוץ גדעון סער כי "זו תכנית בינלאומית, יכול להיות שלא נצליח, אבל אנחנו לא צריכים להיות אלו שהורסים אותה". השר זאב אלקין הוסיף "הכרענו בזה כבר בזמנו, וקבענו שאם ישחררו חטופים - נביא כוחות בינלאומיים לעזה".

השר בן גביר טען כי מדובר בטעות. "החמאס לא עמד במחויבות שלהם לפרז את הרצועה ולהתפרק מנשקם, ולכן אנחנו לא מחויבים לזה גם. אני מלכתחילה הייתי נגד תוכנית 20 הנקודות. הפתרון בעזה הוא לעודד הגירה".

השרה אורית סטרוק הדגישה כי "הדבר היחיד הטוב כאן זה הקונצנזוס הבינלאומי, אבל מצד שני הם התחייבו ולא עמדו בדברים שלהם. אם עזה החדשה תוקם זה יהיה לדיראון עולם".

ההחלטה מעניקה מעמד מיוחד למועצה מבטאת הסכמה ישראלית רשמית לתחילתו של פיילוט ניסיוני, אשר במסגרתו ישוקמו שירותים חיוניים, יועבר סיוע הומניטרי ויוקמו מתחמי מחסה באזורים המנותקים משליטת ארגון הטרור חמאס.

השלב הראשון של המהלך מתוכנן לצאת לפועל במרחב רפיח. כחלק מהמתווה, יוקמו מתחמי מגורים ארעיים עבור התושבים המקומיים. כדי למנוע את חדירת גורמי טרור, נקבע כי כל תושב שיבקש לעבור לאזורים הללו יידרש לעבור תהליכי בדיקה וסינון קפדניים, שנועדו לוודא כי אינו בעל זיקה או שייכות לחמאס.

אל האזור המיועד ייכנסו גורמי "ממשלת הטכנוקרטים" הפלסטינית, שתוביל את הניהול האזרחי של השטח. הפעילות האזרחית תזכה לגיבוי ביטחוני מצד הכוח הרב-לאומי, אשר נמצא כעת בשלבי הקמה וצפוי להיות מורכב מכוחות צבאיים של מספר מדינות.

גורם מדיני מתייחס להחלטת הקבינט וציין כי "האישור העקרוני לכוח הייצוב הבינלאומי (ISF) לכניסה לרצועת עזה נקבע בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ שהובילה לשחרור כל החטופים".

לדבריו "מדינת ישראל עומדת על העקרון שצה"ל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ולא תהיה נסיגה כלשהי כל עוד החמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. הקבינט אישר היום מתן חסינות מכוח חוק 'חסינויות לארגונים בינלאומיים' ל-ISF שיפעל בתיאום מלא עם צה"ל בתחומים שמעבר לקו הצהוב בשטח שאינו בשליטת צה"ל. בפועל, כניסה של כל כוח מה-ISF תצריך אישור פרטני של ראש הממשלה, שר הביטחון ושר החוץ".

"הקבינט קבע שישראל היא זו שתאשר אילו מדינות יכולות לשלוח לכאן כוחות - מדובר רק במדינות שיש לנו איתן הסכם שלום והן אינן פועלות נגד מדינת ישראל או בכיריה בזירה הבינלאומית. בשלב זה מדובר בכ-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו", אמר הגורם.