"אני מרגיש כמו לפני בחירות 92": השר סמוטריץ' בפריימריז של מפלגת הציונות הדתית

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שוחח עם ערוץ 7 במהלך השעה האחרונה לפריימריז במפלגת הציונות הדתית.

"אני מרגיש שהימין שאנן אחרי קדנציה מלאה", אמר סמוטריץ' לערוץ 7.

לדבריו "אנחנו עלולים להתעורר עם ממשלת שמאל עם ערבים ותומכי טרור שתלך למהלכים כמו אוסלו ותעשה כאן חוקה פשיסטית כמו שיאיר גולן אומר. עלינו לאפשר למחנה הלאומי להמשיך להוביל את עם ישראל".

לדברי סמוטריץ' מפלגתו שואפת לעשרה מנדטים. "יש לנו את הנבחרת הטובה ביותר ותהיה לנו נבחרת עוד יותר טובה. אנחנו עוד נגוון את הרשימה".

בפריימריז של מפלגת הציונות הדתית הצביעו 170 חברי מרכז מתוך 173. בין השלושה שלא הגיעו להצבעה נמנים השר אופיר סופר וח"כ משה סולומון. מדובר ב-98.5 אחוזי הצבעה.