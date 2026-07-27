העצור המנהלי טל ינון דרדיק, שהוחזק במגרש הרוסים, פונה היום (שני) לבית חולים לאחר שנמדד לו דופק נמוך.

ביום שישי האחרון נפגש שר הביטחון ישראל כ"ץ עם דרדיק כדי לוודא שחייו אינם מצויים בסכנה בשל שביתת הרעב שבה פתח לפני 22 ימים.

לדברי מקורבים למשפחתו של דרדיק, במהלך המגעים הציע כ"ץ כי מעצר בית אצל חברים ישמש חלופה למעצרו אך דרדיק דחה את ההצעה.

מערכת הביטחון טוענת כי דרדיק היה מעורב בהתעללות בפלסטינים ובמעשים מגונים בחד מהם. העצור מכחיש את הטענות נגדו.

מארגון חוננו נמסר: "אנו קוראים לשר כ"ץ ולאלוף בלוט: בטלו מיד את הצו המפחיד נגד טל דרדיק והפסיקו להשתמש בשיטה האנטי דמוקרטית והמפחידה של מתן צווים מנהליים ללא משפט או ראיות. תכליתם של צווים אלו היא מלחמה בטרור הערבי. הגיע הזמן שתעצרו את הרדיפה נגד ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון".

ד"ר חנה קטן בשיחה עם ברכה דרדיק

בפודקאסט מיוחד באולפני ערוץ 7 אירחה ד"ר חנה קטן את אימו, ברכה דרדיק, לשיחה על בנה, מצבו במעצר והדרך שהובילה אותו אל הגבעות בבנימין. האם הציגה במהלך השיחה את גרסת המשפחה לאירועים ואת הביקורת החריפה שלה על התנהלות הרשויות בעניינו.

ברכה מתארת את בנה כאיש התיישבות שהקדיש את השנים האחרונות להקמת גבעות ולביסוסן. לדבריה, הוא היה שותף בהקמת ארבע גבעות בבנימין, כאשר לאחר ביסוסה של כל נקודת התיישבות עבר אל היעד הבא.

"חשוב לי לספר שטל ינון הוא ילד של אהבת הארץ. תורה כל הזמן נמצאת בפיו", היא מספרת. לדבריה, גם לאחר שנכנס למעצר ביקש להכניס אליו תנ"ך ואת התפילין שלו, וממשיך להעביר למשפחה מסרים שבהם הוא מבקש לחזק אותם: 'אני משנן, אני לומד, תהיו חזקים. אני פה חזק בפנים עד כמה שאפשר'".

לדבריה, ההחלטה להחזיק את בנה במעצר לתקופה ממושכת היא מבחינתה אירוע קשה שהמשפחה מתקשה להשלים עמו. בתוך המאבק המשפטי החליט דרדיק, לדברי אימו, לפתוח בשביתת רעב. "המצב רק מחמיר", אומרת האם ומספרת כי בנה התעלף שלוש פעמים במהלך שהותו במעצר.