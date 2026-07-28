שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה שלא לחדש את צו ההרחקה שהוצא נגד טל ינון דרדיק, לאחר שוועדת הערעורים הצבאית באזור יהודה ושומרון קיבלה את הערר שהוגש נגד הצו.

ההחלטה התקבלה בעקבות פגמים שנמצאו באופן הוצאת צו ההרחקה, שהוצא על ידי מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט בהתאם להמלצת השב"כ.

בהודעת לשכת שר הביטחון נמסר כי כ"ץ הורה שלא להוציא צו חדש נגד דרדיק, אלא "להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות". ההנחיה ניתנה במסגרת דיון ביטחוני שקיים השר עם בכירי מערכת הביטחון.

בדיון השתתפו הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ראש אמ"ץ, ראש אמ"ן, מפקד פיקוד המרכז, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מפקד מחוז ש"י במשטרה, המזכיר הצבאי לשר הביטחון תא"ל הישאם איברהים ונציגי שב"כ ומערכת הביטחון.

עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו, אשר מייצג את דרדיק, הודיע בתגובה כי הוא פועל כעת מול ועדת הערעורים הצבאית והתביעות לשחרורו המהיר ממעצר.

בארגון חוננו ברכו את השר על ההחלטה: "שר הביטחון עשה את הצעד הנכון, וקיבל את עמדת ועדת הערעורים הצבאית, שקיבלה את עמדתנו, כפי זעקנו מהיום הראשון - האלוף בלוט, הוציא צו מנהלי לא ישים ובלתי חוקי. אנו קוראים לאלוף בלוט - הילחם באויבים, לצערנו יהודים נרצחים, והאויב הערבי מרים ראשו, פעל מול הטרור והאויב ולא מול אחים".

לפי מערכת הביטחון, דרדיק מעורב באירוע האלימות בחומסה שבבקעת הירדן בחודש מרץ. לפי המשטרה, במהלך האירוע תקפו יהודים פלסטינים, בהם נשים וילדים, באמצעות אלות, כבלו כמה מהם, ביצעו מעשה מגונה באחד הנפגעים, וארבעה בני אדם נזקקו לטיפול רפואי.

גורמי הביטחון הדגישו לאורך השבוע האחרון כי דרדיק מסרב להציע חלופה חוקית לשהייה במעצר הבית שקבע בית המשפט המחוזי. לדבריהם, ברגע שימסור כתובת חוקית למעצר הבית, הוא ישוחרר מהכלא למעצר בית.

מוקדם יותר השבוע קיבלה ועדת הערעורים הצבאית את הערר שהגיש דרדיק נגד תנאי הצו המנהלי שהטיל עליו אלוף פיקוד המרכז. הוועדה קבעה כי אין בסמכותו של מפקד הפיקוד להורות לדרדיק לשהות במעצר בית בבית חמותו, והורתה לצה"ל לאתר עבורו חלופת מעצר מתאימה.

בהחלטתה קבעה שופטת הוועדה, סא"ל תמר בקיה אדגך, כי יש לבחון גם אפשרות של שכירת דירה עבור דרדיק על חשבון המדינה לצורך מימוש הצו המנהלי. עוד נקבע כי שירות בתי הסוהר ימשיך לעקוב אחר מצבו הרפואי של דרדיק, שלטענת עורכי דינו שובת רעב מאז מעצרו לפני כשלושה שבועות.