ארגון "עתים" הגיש היום (רביעי) עתירה לבג"ץ נגד הרבנות הראשית לישראל, מחלקת הבחינות וההסמכה והמשרד לשירותי דת.

בעתירה מבקש הארגון להורות לרבנות לעדכן את נהלי ההרשמה למבחני ההסמכה לרבנות, כך שכל מועמד יידרש להציג אישור המעיד כי הסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא.

לטענת הארגון, נהלי ההרשמה הקיימים קובעים כי אחד מתנאי הסף המרכזיים לגישה לבחינות הוא לימוד של שלוש שנים לפחות בישיבה גבוהה או בכולל. בעתירה נטען כי בהתאם לפסיקות בית המשפט העליון, לאחר פקיעת הסדר "תורתו אומנותו", לימודים שנעשו בתקופה שבה לא הוסדר מעמד הגיוס אינם יכולים לשמש בסיס להכרה מנהלית או להטבות הנגזרות מהם.

עוד נטען כי מעבר לקבלת תעודת כשירות לרבנות, עמידה במבחני ההסמכה מקנה שורה של הטבות מנהליות וכלכליות, ובהן שקילות לתואר אקדמי במכרזים ציבוריים, עמידה בתנאי סף למשרות בשירות המדינה ודירוגי שכר מוגדלים. לטענת העותרים, הענקת הטבות אלה על בסיס תקופת לימודים שבוצעה תוך הפרת חוק שירות ביטחון עומדת בניגוד לעקרונות שנקבעו בפסיקות קודמות של בית המשפט.

מהנתונים שנמסרו לרבנות הראשית במסגרת בקשת חופש מידע שהגיש ארגון "עתים" עולה כי הגיל החציוני של הנבחנים במבחני הרבנות הוא 30, וכי מדי שנה ניגשים לבחינות מאות צעירים המצויים בגיל הגיוס. בארגון מציינים כי העתירה הוגשה לאחר שלטענתם שורת פניות ומכתבי התראה שנשלחו ללשכה המשפטית של הרבנות הראשית מאז חודש נובמבר לא זכו למענה.

יו"ר ונשיא ארגון "עתים", הרב שאול פרבר, מסר כי "כשהנטל הביטחוני על הציבור המשרת כבד מנשוא, חובה לוודא שמערכות הדת אינן מעודדות אי-גיוס, אפילו לא בעקיפין". לדבריו, הציבור מצפה ממי שעתידים לשמש כמנהיגים רוחניים ונושאי תפקידים תורניים לשמור על החוק וליטול חלק במאמץ הביטחוני.

עו"ד שעיה שלוס, מהמחלקה המשפטית של הארגון, הוסיף כי לפי המצב המשפטי הקיים, לא ייתכן שרשות ציבורית תכיר בשנות לימוד שנעשו בתקופה של אי-הסדרת השירות הצבאי כקריטריון המזכה בקידום מקצועי ובהטבות כלכליות. לדבריו, הארגון מצפה מהרבנות הראשית להתאים את נהליה להוראות הדין ולעקרון השוויון.