העיתונאי עקיבא נוביק פונה במכתב פתוח לינון מגל, שיפורסם השבת בעלון "הדור", ומותח ביקורת על התייצבותו לצד הטיעונים החרדיים בסוגיית הגיוס.

לטענתו, מגל הפך בחודשים האחרונים ל"מגן הבולט ביותר של הנרטיב החרדי", אך אינו משתמש בהשפעתו כדי לעודד צעירים חרדים להתגייס.

לדברי נוביק, למגל יש מעמד יוצא דופן בציבור החרדי. "מלבד רבני המפלגות, יש בערך שני ישראלים שנוער חרדי מעריץ ממש: בנימין נתניהו וינון מגל", כתב, והוסיף, "לא מצאתי בכתביך כמעט שום דבר שנועד לעודד את מעריציך להתגייס".

נוביק מציין כי הוא משוכנע שמגל עצמו תומך בגיוס חרדים, אולם סבור כי בפועל הוא מעדיף להפנות את עיקר מאמציו לעימותים פוליטיים ולביקורת על יריביו. לדבריו, "לו רק על כל עשרה ציוצים נגד איזנקוט היית מקדיש אחד למטרה הזניחה של תיקון הפשע החברתי של ההשתמטות, דיינו".

את מכתבו חותם נוביק בשאלה ישירה למגל על רקע השיח סביב צה"ל בחברה החרדית. "כשיש הסתה כל כך פרועה נגד צה"ל בחוגים חרדיים, שכוללת גם שקרים והמצאות, איפה הקול החשוב שלך?", כתב.