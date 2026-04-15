כאן חדשות הודיעה היום על השקת תוכנית אקטואליה יומית חדשה בשם "קובנוביק" ברשת ב', בהגשתם של רוני קובן ועקיבא נוביק.

התוכנית תעלה לאוויר ב-26 באפריל ותשודר בימים ראשון עד רביעי בין השעות 10:00 ל-12:00 בצהריים.

התוכנית החדשה, בעריכת איתמר דרוקמן, תתפרס על פני שעתיים ותתמקד באקטואליה בוערת עם דגש מיוחד על ראיונות עומק.

הצמד קובן ונוביק צפוי לארח את הדמויות המעצבות את סדר היום בישראל, לצד פינות יומיות ואורחים קבועים.

בכאן חדשות מציינים כי בעיצומה של שנת בחירות ועל רקע הלחימה והשינויים האסטרטגיים במזרח התיכון, "קובנוביק" תלווה מקרוב את הדרמה הציבורית ותביא את הסיפורים שמאחורי הכותרות, תוך הצבת שאלות נוקבות למקבלי ההחלטות.

התוכנית החדשה תחליף את "סדר יום", המזוהה עם העיתונאית קרן נויבך, שהגישה אותה ב-17 השנים האחרונות.

השינוי מגיע לאחר בקשתה של נויבך עצמה לפרוש מהגשת הרצועה היומית לטובת אתגר חדש: יצירת פודקאסט עיתונאי-חדשותי-יומי עבור כאן חדשות, שצפוי לעלות לאוויר בתקופה הקרובה.