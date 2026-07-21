צה"ל הודיע כי ביום ראשון תקף בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל אסמה כמאל שחדה אבו טים, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

לפי צה"ל, אבו טים פשט לקיבוץ ניר עוז במהלך טבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של נורית קופר, עמירם קופר הי"ד ואלכסנדר דנציג הי"ד.

עוד נמסר כי לאורך המלחמה וגם בתקופה האחרונה פעל אבו טים לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

בצה"ל הוסיפו כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

עמירם קופר נחטף יחד עם רעייתו נורית, ששוחררה מהשבי כשבועיים לאחר פרוץ המלחמה. בדצמבר 2023 חמאס פרסם סרטון ובו אות חיים מקופר. ביוני 2024 צה"ל הודיע כי הוא נהרג בשבי באזור ח'אן יונס בתקופה בה צה"ל פעל באזור.

דנציג נרצח בשבי לצד החטופים יגב בוכטשב, נדב פופלוול, יורם מצגר, חיים פרי ואברהם מונדר. גופותיהם חולצו במבצע מיוחד מחאן יונס.

מבצע החילוץ הגופות בוצע בחודש אוגוסט בפיקוד אוגדה 98, על ידי לוחמי חטיבת הצנחנים, יחידת יהל"ם וגדוד 75 יחד עם לוחמי השב"כ.