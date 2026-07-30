Tausende Migranten stürmen Grenze zu Ceuta aus Marokko

אלפי מהגרים בלתי חוקיים הסתערו היום (חמישי) על גדר הגבול בין מרוקו לעיר סאוטה, המובלעת הספרדית בצפון אפריקה, והצליחו לחדור לשטח ספרד.

האירוע מגיע לאחר שבמהלך הימים האחרונים חצו את הגבול יותר מ-1,500 מהגרים נוספים, שחלקם הגיעו בשחייה דרך הים.

על פי הדיווחים, בין 2,000 ל-3,000 בני אדם חצו היום את הגבול. חלקם פרצו שער בגדר, אחרים הגיעו דרך קו החוף באמצעות אבובים ואמצעי ציפה, ובין המסתננים נראו גם משפחות לצד צעירים.

סאוטה, לצד המובלעת הספרדית מלייה, מהווה את הגבול היבשתי היחיד בין האיחוד האירופי לאפריקה. בשל כך היא משמשת יעד מרכזי למהגרים המבקשים להגיע לשטח האיחוד האירופי ללא היתר.

ראש הממשל האזורי של סאוטה, חואן חסוס ויוואס, הזהיר כי מרכזי הקליטה בעיר הגיעו לעומס חריג, לאחר שמאות מהגרים נאלצים לשהות ברחובות. בעקבות זאת קרא לממשלת ספרד להכריז על מצב חירום לאומי, לתגבר את כוחות הביטחון ואף לפרוס את הצבא בגבול.

ברקע המשבר עומדת גם תוכניתה של ממשלת ספרד להסדיר את מעמדם של מאות אלפי מהגרים בלתי-חוקיים השוהים במדינה. בעוד הממשלה מציגה את המהלך כצורך הומניטרי וכלכלי, מפלגות הימין טוענות כי הוא מעודד הגירה בלתי-חוקית ומחריף את הלחץ על מערכות המדינה.