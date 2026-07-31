גורמים בממשל האמריקני ובמועצת השלום שוחחו הלילה (שישי) עם כתבים אודות ההסכם ההיסטורי שעליו הכריז הנשיא דונלד טראמפ, במסגרתו יתפרקו חמאס וארגוני הטרור הנוספים ברצועת עזה מנשקם.

בכירים בממשל הדגישו את התיאום ההדוק עם ירושלים לאורך כל הדרך: "תיאמנו בצמידות רבה עם ישראל בכל שלב. הם היו מאוד סקפטיים, אך הם לא מתבקשים כעת לעשות הרבה. ההסכם אינו מבוסס על אמון אלא על מילוי תנאים בשטח. מנגד, נדאג לכך שגם ישראל תעמוד בהתחייבויותיה".

עם זאת, בכיר אמריקני ציין כי בישראל לא אהבו את החלטת ארצות הברית לצרף את טורקיה וקטאר לוועד המנהל של מועצת השלום. למרות זאת, הוא טען כי שתי המדינות, לצד מצרים, סייעו באופן משמעותי לקידום התהליך ולהפעלת לחץ כבד על חמאס להגיע להסכמות.

גורם אמריקני הוסיף כי "אם ישראל תסרב להסכם - הנשיא טראמפ יתאכזב".

גורם במועצת השלום לעזה ציין כי לראשונה הסכימו חמאס ושאר הפלגים לקבל את המתווה במלואו ואת אופן יישומו. "יהיה מונופול מוחלט על הנשק ותהיה יציאה מוחלטת של חמאס מניהול עזה - אין שטחים אפורים", הבהיר. "בסוף התהליך, ממשלת המעבר שתוקם על ידי מועצת השלום היא שתשלוט באופן מלא על הנשק ברצועה".

האמריקנים הבהירו כי הממשלה הטכנוקרטית המתוכננת תהווה "אלטרנטיבה הן לרשות הפלסטינית והן לחמאס". עוד נחשף כי טהרן ניסתה לטרפד את המגעים: "איראן ניסתה לשכנע את חמאס לסרב לעסקה, אך ארה"ב הצליחה להתגבר על כך".

לדברי הגורמים, תוכנית הפירוז צפויה לצאת לדרך בשבועות הקרובים ולהתבצע בשלבים הדרגתיים: "הנשק הראשון שיימסר יהיה זה של המשטרה ברצועה, ולאחר מכן יחל פירוק הנשק הכבד. כל הפעילות הצבאית בעזה תצטרך להפסיק במסגרת היישום. הליך הפירוז ייקח זמן, אך בשמונת החודשים האחרונים כבר פעלנו להבטיח שתושבי עזה יקבלו סיוע בלי שחמאס ירוויח מכך".