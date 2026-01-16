נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (שישי) על הקמת מועצת השלום לעזה במסגרת תוכניתו בת 20 הנקודות. טראמפ ציין כי שמות חברי המועצה יפורסמו בקרוב.

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב טראמפ: "לכבוד הוא לי להודיע על הקמת מועצת השלום. חברי המועצה יוכרזו בקרוב, אך אני יכול לומר בוודאות שזו המועצה טובה ומכובדת שאי פעם הוקמה, בכל זמן ובכל מקום".

מוקדם יותר השבוע חשף טראמפ כי בחר את חברי מועצת השלום, וציין בשיחה עם כתבים ממטוסו: "אלה המנהיגים החשובים ביותר של המדינות החשובות ביותר".

הודעתו של טראמפ מגיעה לאחר שהשליח המיוחד סטיב וויטקוף הכריז ביום רביעי באופן רשמי על המעבר לשלב ב' בעזה. זאת, למרות שהחטוף האחרון, רס"ם רן גואילי, עדיין מוחזק בידי ארגון הטרור הרצחני חמאס.

וויטקוף כתב: "היום, בשם הנשיא טראמפ, אנו מודיעים על פתיחת השלב השני בתוכניתו בת 20 הנקודות לסיום הסכסוך בעזה - מעבר מהפסקת אש לשלב של פירוז, ממשל טכנוקרטי ושיקום".

"בשלב השני תוקם ממשלה פלסטינית טכנוקרטית זמנית בעזה שתיקרא 'הוועדה הלאומית לניהול רצועת עזה'", הוסיף וויטקוף. הוא הסביר כי הוועדה הטכנוקרטית תשמש כממשלת מעבר שתהיה אחראית על פירוז מלא של הרצועה ושיקומה, לצד התפרקות מנשק של "כל הגורמים הלא-מאושרים".