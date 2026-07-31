בסוף השבוע צפוי גל חום קיצוני שיגיע לשיאו ביום ראשון, כך עולה מתחזית השירות המטאורולוגי. האזור החם והקיצוני ביותר יהיה הכנרת וסביבתה וכן בקעת הירדן, עם טמפרטורות של בין 45 ל-47 מעלות.

היום (שישי) יהיה בהיר בדרך כלל - חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ.

מחר ייעשה חם עוד יותר וביום ראשון הטמפרטורות יטפסו משמעותית - גם ביחס לעונת הקיץ.

במשרד הבריאות מציינים כי בעומס חום תיתכן סכנה להתפתחות מכת חום, מצב שבו הגוף אינו מצליח לקרר את עצמו בסביבה חמה. סיכון מוגבר לכך קיים בקרב קשישים, תינוקות ופעוטות עד גיל ארבע, חולי לב וכלי דם, אנשים הסובלים מהשמנת יתר או מחלות כרוניות אחרות, אנשים המטופלים בתרופות מסוימות ומי שעוסקים בפעילות גופנית אינטנסיבית.

במקרה של הופעת סימנים כמו טמפרטורת גוף גבוהה, עור אדום וחם, כאב ראש חזק, סחרחורת, בחילה, בלבול או ירידה בהכרה - יש להתקשר למוקד חירום של מד"א ולקבל טיפול באופן מיידי. עד להגעת העזרה יש להישאר באזור קריר ומוצל ולדאוג לקירור הגוף.