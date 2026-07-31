השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מגיב בחריפות רבה לפנייה משותפת מצד עמותת "תנו לחיות לחיות" והפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב נגד תוכנית התנינים שלו.

שני הגופים שיגרו מכתב רשמי שבו דרשו לעצור לאלתר את קידום המתווה המתוכנן לפריסת תנינים סביב בתי סוהר שבהם מוחזקים מחבלים, כאמצעי אבטחה והרתעה.

בפנייתם הושמעה הטענה כי הצו אינו עומד במבחן החוק. לצד זאת הוסיפו מנסחי המכתב מטעם האקדמיה כי "שימוש בתנינים לצרכי שמירה והרתעה בסכסוכים אנושיים היא פסולה מיסודה".

ניסוח זה, הרואה במאבק נגד פעילות הטרור חלק מ"סכסוך אנושי", עורר ביקורת נוקבת ברקע השאלות על עצם מעורבותה של האוניברסיטה בסוגיה המצויה תחת אחריות הדרג המדיני.

השר בן גביר, העומד מאחורי יוזמת הגידור וההרתעה באמצעות התנינים, שיגר מכתב תשובה נוקב ובו תקף בחריפות את העמדה שהוצגה. "כמה רוע לב, כמה ניתוק, כמה שנאת עצמית צריך כדי לראות במעשי הזוועה שביצע חמאס במסגרת טבח 7.10 - אונס, רצח, חטיפה, השפלה וביזוי גופות, 'סכסוך אנוש'" בין ישראל לחמאס. נשגב מבינתי כיצד יהודי, כיצד ישראלי, כיצד אדם נורמלי מסוגל לראות במפלצות חמאס משהו שדומה לאנושיות, במסגרת הסכסוך 'האנושי'".

בהמשך מכתבו האשים השר את הפונים בצביעות ובאג'נדה פוליטית. "האמת היא שאפילו 'הדאגה' שלכם לבעלי חיים היא צביעות שלא תתואר והיא כל כולה פוליטיקה קטנה. שהרי אם תנינים בראש מעיינכם, איפה הייתם כשטבחו במאות תנינים בחוות פצאל? לא דאגה לתנינים, אלא דמעות תנין".