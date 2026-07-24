בן גביר הגיע לאשקלון וקיים הערכת מצב בחיפושים אחר יובל בן ה-4

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע הבוקר (שישי) לאשקלון כדי לעמוד מקרוב על מאמצי החיפושים אחר יובל כוגן, הילד בן ה-4 שנעדר מאז אתמול.

במהלך ביקורו קיים השר הערכת מצב עם מפקד מחוז הדרום, מפקד המרחב ומפקדי כלל כוחות הביטחון הפועלים בשטח. במסגרת הסקירה הוצגו בפניו מאמצי החיפוש המתנהלים מאז הדיווח על היעדרותו של הילד.

בסיום הערכת המצב סיכם בן גביר כי יש להמשיך ולתגבר את הכוחות בשטח ולהפעיל את כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות משטרת ישראל עד לאיתורו של יובל.

בהמשך הגיע השר לפגוש את הוריו של יובל, חיזק אותם ואמר כי משטרת ישראל וכלל כוחות הביטחון עושים וימשיכו לעשות כל שניתן כדי לאתר את הילד ולהשיבו הביתה בשלום.

במקביל, נמשכים גם היום החיפושים הנרחבים אחר יובל. במהלך הלילה סרקו רחפנים את השטח, והבוקר ממשיכים כוחות גדולים של המשטרה מהאוויר, מהקרקע ומהים לעבור על כל נקודה באזור.

במאמצי האיתור משתתפים גם שירות הביטחון הכללי, המערך האווירי של המשטרה, השיטור הימי, צוללנים מיחידות המתנדבים, מתנדבים וגורמי חירום והצלה נוספים. עד כה לא נמצא קצה חוט.

מוקדם יותר פרסמה המשטרה את תיאורו של יובל וקראה לציבור לגלות ערנות. על פי הודעת המשטרה, יובל הוא בעל מבנה גוף רזה, שיער חום, ולבש חולצה ירוקה בעת שנראה לאחרונה באזור חוף חופית. כל היודע דבר על מקום הימצאו או מחזיק במידע שעשוי לסייע באיתורו מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת אשקלון בטלפון 08-6771440.

אמו של יובל, דינה כוגן, אמרה מוקדם יותר כי היא חוששת שבנה נחטף, וקראה לציבור לסייע במאמצי החיפוש. לדבריה, בני המשפחה שהו על דיונה באזור החוף, ובמשך מספר דקות לא היה קשר עין עם יובל, שלאחר מכן נעלמו עקבותיו.