סעודיה נערכת למהלך צבאי משמעותי נגד המורדים החות'ים בתימן. על פי דיווח ב"גרדיאן", המתבסס על מקורות תימניים, בממלכה מרכזים כוחות לקראת אפשרות של מתקפה משולבת - מהים ואף מהיבשה - בניסיון לשבור את הלחץ שמפעילים החות'ים על נתיבי השיט ויצוא הנפט הסעודי דרך הים האדום.

לפי הדיווח, תנועת כוחות של צבא סעודיה במזרח תימן עשויה להעיד על היערכות למבצע קרקעי באזור מחוז אל-ביידא שבמרכז המדינה, שנמצא בשליטת החות'ים מאז השנים 2020-2021.

במקביל למהלכים הצבאיים, ריאד מנסה לגבש קואליציה ימית בינלאומית שתגן על כלי שיט העוברים בים האדום ובמצר באב אל-מנדב. משרד ההגנה הסעודי הודיע כי 14 מדינות, ובהן טורקיה, פקיסטן, מצרים, סודן וג'יבוטי, הביעו תמיכה ביוזמה. בנוסף פנתה סעודיה לארצות הברית ולכמה ממדינות אירופה, ובהן גרמניה, צרפת, בריטניה ואיטליה, בבקשה להצטרף למאמץ.

ההיערכות מגיעה לאחר שהחות'ים, הנתמכים בידי איראן ושולטים בבירת תימן צנעא וברצועת חוף נרחבת לאורך הים האדום, הכריזו בחודש יולי על מצור ימי נגד כלי שיט סעודיים. לטענתם, המצור יוסר רק אם סעודיה תסיר את ההגבלות שהיא מטילה על תימן.

בימים האחרונים החריפו העימותים בין הצדדים. החות'ים הודיעו כי תקפו מתקני נפט רגישים בשטח סעודיה, ובהם תשתיות המחברות בין שדות הנפט במזרח המדינה לנמל ינבוע שעל חוף הים האדום. מנגד, סעודיה ביצעה תקיפות אוויריות נגד יעדים בשליטת החות'ים באזור נמל חודיידה, לאחר שגם כלי שיט מסחרי סעודי הותקף בים האדום.

לפי הדיווח, סגירת נתיב הים האדום בפני יצוא הנפט הסעודי, בנוסף להגבלות על השיט במצר הורמוז, עלולה לפגוע באופן משמעותי ביכולת היצוא של הממלכה.