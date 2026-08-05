הטירמיסו הקלאסי מקבל כאן גרסה אישית ומהודרת שמתאימה בול לארוחה זוגית. שכבות עוגת ספוג רכות נפגשות עם קרם מסקרפונה עשיר ורוטב דובדבנים ווניל שמוסיף נגיעה פירותית וחגיגית.

הקינוח מוגש ברינגים אישיים, כך שכל צלחת מקבלת מגע מסעדתי בלי מאמץ מיוחד. זהו מתכון שמוכיח שגם קלאסיקה איטלקית אהובה יכולה להתחדש.

מצרכים לעוגה:

4 ביצים

קורט מלח

100 גרם סוכר

90 גרם קמח



מצרכים למלית:

4 כפות אבקת ג'לטין

70 גרם סוכר

3 חלמונים

50 מ"ל קפה

250 גרם גבינת מסקרפונה

250 מ"ל שמנת מתוקה מוקצפת

מצכים לרוטב הדובדבנים:

צנצנת אחת של דובדבנים משומרים

מקל וניל אחד (או כפית תמצית וניל)

30 גרם סוכר

אופן ההכנה:

1. מכינים את עוגת הספוג: מפרידים את הביצים. מקציפים את החלבונים עם קורט מלח עד לקבלת קצף בינוני. מוסיפים בהדרגה את הסוכר וממשיכים להקציף עד לקבלת קצף יציב ומבריק. מוסיפים את החלמונים ומערבבים. לבסוף מוסיפים את הקמח בשלוש פעימות ומקפלים בעדינות.

2. אפייה: מעבירים את הבלילה לשק זילוף ומזלפים על תבנית מרופדת בנייר אפייה שלושה מלבנים בגודל 23×10 ס"מ. מפזרים מעל מעט אבקת סוכר ואופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך כ-8 דקות, עד להזהבה.

3. מכינים את המלית: משרים את אבקת הג'לטין במים קרים. טורפים בקערה חסינת חום את הסוכר, החלמונים והקפה מעל בן מארי, עד שהתערובת מסמיכה. מוסיפים לתערובת את הג'לטין, מערבבים ומצננים. מוסיפים את המסקרפונה, מקפלים פנימה את הקצפת ומעבירים לשק זילוף.

4. מכינים את רוטב הדובדבנים: מסננים את הדובדבנים ושומרים את הנוזל. חוצים את מקל הווניל ומחלצים את הגרגרים. מרתיחים בסיר 150 מ"ל מנוזל הדובדבנים עם הסוכר, גרגרי הווניל והמקל. מוסיפים את הדובדבנים, מבשלים כ-5 דקות, מסירים מהאש ומצננים.

5. הרכבת המנה: מרפדים את הדפנות הפנימיות של רינגים אישיים ברצועות העוגה, כאשר הצד שעליו פוזרה אבקת הסוכר פונה כלפי חוץ. ממלאים בקרם הטירמיסו ומעבירים למקרר להתייצבות.

6. הגשה: מחלצים את העוגות מהרינגים, יוצקים מעל את רוטב הדובדבנים ומסיימים בפיזור עדין של אבקת קקאו.

המתכון באדיבות מותג מוצרי החשמל Küppersbusch. ספרו לנו בתגובות איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית במסעדת האסיאתית החדשה "מיוקה" בממילא, ירושלים, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.