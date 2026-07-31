המונים ליוו אמש למנוחות את הרב מנחם בנימין שמדרה ז"ל, מאישי הציבור הבולטים והוותיקים בחסידות בעלזא, שנפטר בבית אבות בבני ברק והוא בן 78 בפטירתו.

בשנים האחרונות חווה התדרדרות במצבו הבריאותי.

מסע הלוויה יצא מבית המדרש "בית דוד שאול" ברובע ז' באשדוד, עבר דרך בית המדרש המרכזי ברובע ג', והמשיך לבית הלוויות סנהדריה וקריית בעלזא בירושלים, בדרכו לקבורה בחלקת "קהל מחזיקי הדת" בהר המנוחות.

הרב שמדרה נולד בתל אביב בשנת 1948 לאביו אברהם. בילדותו למד בתל אביב, שם התקרב לחסידות בעלזא ואף למד באותה כיתה עם מי שלימים הפך למנהיג החסידות, האדמו"ר מבעלזא.

בהמשך עבר ללמוד בירושלים, ולאחר נישואיו עבד במשך מספר שנים בבורסה ליהלומים ברמת גן, שם נודע בפעילות חסד ובתרומות נרחבות לקהילה.

בשנות ה-70 עבר הרב שמדרה להתגורר בארצות הברית, שם הפך לאחד ממייסדי קהילת חסידי בעלזא בשכונת וויליאמסבורג שבברוקלין ומשקיע מרכזי בהקמת המוסדות המקומיים, לצד הקמת תשתיות הקהילה באזור הנופש בהרי הקטסקילס במדינת ניו יורק.

עם שובו לישראל בשנת 1979 התיישב באשדוד והיה מראשוני הקהילה בעיר, שהפכה עם השנים לאחד המרכזים הגדולים של החסידות בישראל.

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים הממשיכים בדרכו.