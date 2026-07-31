שירת נשים בטקס צילום: באדיבות המצלם

בבה"ד 1 נערך אתמול (ה') סיום קורס קצינים במילואים. בקרב חלק מהמשתתפים נשמעה ביקורת על השמעת שירת נשים בטקס.

אחת המשתתפות סיפרה לערוץ 7, "אני השתתפתי בסיום קורס קצינים במילואים של אחי בבה"ד 1. 50% דתיים לפחות והתקווה זה שירת נשים סולו".

לדבריה, איש מהנוכחים לא יצא במהלך השירה משום שהדבר התרחש בסיום הטקס. "זה היה סוף הטקס ולא היו כל כך הרבה אנשים אז היה לא נעים לצאת", היא הוסיפה.

מנשות לוחמים למען קדושת המחנה בארגון חותם, נמסר: "משפחות שומרות מצוות שטרחו והגיעו עד בה"ד 1 ליד מצפה רמון, הרגישו יריקה בפנים מצד מפקד בה"ד 1 וזרוע היבשה.

שומרי המצוות שמהווים חצי משדרת הקצונה, פשוט שקופים, הם ואורחות חייהם, לטובת התרבות הפרוגרסיבית. אין שום דרך לדבר על גיוס חרדים, עם יחס מזלזל כזה לשומרי מצוות שכבר משרתים שירות משמעותי ומוסרים נפשם".