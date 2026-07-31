הרב רפאל יוחאי, מנהל תחום הפיקוח בחוק איסור הונאה בכשרות ברבנות הראשית, שיגר מכתב התראה למנהלת המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), פרופ' אסנת לב ציון קורח.

במכתב נטען כי המרכז הרפואי ממשיך, לכאורה, לפעול תחת מצג כשרותי ללא תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית המוסמכת.

לפי המכתב, באתר הרשמי של המרכז הרפואי מופיע מידע שלפיו פיקוח הכשרות מתבצע באמצעות צוות משגיחים מטעם המרכז, רמת הכשרות היא "כשרות רבנות", נהוג "בישול ישראל לדעת מרן הבית-יוסף", ומפורטים גם נהלי הכשרות הנוגעים לירקות, מוצרי חלב, מוצרי מאפה, מנות גלאט כשר ומסעדות הפועלות במתחם.

במכתב נטען כי פרסום זה מהווה, לכאורה, עבירה על חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983. עוד נכתב כי אם הליקוי לא יתוקן, עלולים להינקט אמצעים ואף להתפרסם דבר המכשלה ברבים.

עוד צוין כי הסוגיה כבר הובאה בפני הנהלת המרכז הרפואי במכתב קודם, מיום כ"ט בטבת תשפ"ג, וכי לטענתו לא בוצע תיקון מאז.

המכתב נחתם בבקשה לקבל את התייחסות הנהלת המרכז הרפואי בדחיפות, והועתק לגורמים שונים, ובהם הרבנים הראשיים, נציגי הרבנות הראשית, משרד הבריאות והיועץ המשפטי לרבנות הראשית.

מבי"ח נמסר: "המרכז הרפואי שמיר נדהם מפרסום מכתב אשר כל תוכנו שגוי ומטעה את הצבור. המרכז הרפואי, בדומה לשאר המרכזים הרפואיים הממשלתיים בישראל שומר על הכשרות הגבוהה והמחמירה ביותר, בהתאם לנהלי משרד הבריאות ובשיתוף פעולה הדוק עם הרב של משרד הבריאות - ופועל ע"פ ההנחיות המחמירות בתחום הכשרות והדת. אנו רואים בחומרה רבה כל ניסיון להטעות את הציבור בדבר שקר".