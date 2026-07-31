"החברים הכי טובים" לזכרם של בניהו מלט ויובל עזרא הי"ד.

הדסה רינת כהן הוציאה את השיר "החברים הכי טובים" לזכרם של בניהו מלט ויובל עזרא הי"ד. מילות השיר נכתבו לפני כמעט שש שנים במסגרת הספר "הילד השלושה עשר", העוסק בעולמם של ילדי ההתנחלויות והגבעות.

היא כתבה כי במשך השנים המתינו המילים לעיבוד מחודש וליציאה מן הדפים אל פורמט אחר. רציחתם של בניהו מלט ויובל עזרא הייתה הגורם שהניע אותה להשלים את היצירה.

עוד ציינה כי אנשי האמונה שנחשפו בעקבות השריפה בחוות גלעד, לצד צוואתו של בניהו להמשיך "לטעת ולבנות, להיאחז ולכבוש בידיים את הארץ הטובה", היו עבורה ועבור רבים מקור השראה.

היא סיפרה כי השיר מבקש להציג את היופי שבחיים הללו דרך עיניהם של ילדים החיים יום־יום במציאות ביהודה ושומרון. היא הוסיפה כי זו דרכה הצנועה להביע אהבה והערכה למפעל ההתיישבות, שממשיך להתקיים למרות האתגרים מבית ומחוץ.