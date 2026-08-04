ראשית אלוני הבשן, קטעים מתוך הראיון עם יוסי סבו

יוסי סבו, ממקימי אלוני הבשן, משחזר את המהלכים שהובילו לעליית המושב לקרקע, ומספר גם כיצד הגיעו המתיישבים לעצמאות כלכלית.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"ישבנו ברמת מגשימים, ולא היה לנו לאן ללכת", נזכר סבו. "התחילו אז דיונים ראשונים על רמת הגולן. שאם נחלק את רמת הגולן באופן טופוגרפי, צבאי והיסטורי, אז יש את הגוש של ההתיישבות בדרום רמת הגולן, יש את ההתיישבות בצפון רמת הגולן וכל מרכז הרמה לא מיושב לחלוטין".

לדבריו, "פחדו שיוותרו על המקום הזה, ולכן הקימו יישוב זמני. אף תנועה מיישבת לא רצתה ליישב את המקום הזה שקראו לו אז 'ג'ויזה'. אפילו שם עברי לא היה לו. לשני גופים, היה אינטרס לקדם את הנושא - אחד היה ועד יישובי רמת הגולן שרצה לשמור על הגזרה כדי שלא יוותרו עליה, השני הייתה ההסתדרות הציונית, שכבר השקיעה פה הרבה כסף בהקמת היישוב, ורצתה שמישהו יבוא ויגור כאן. הגוף השלישי שהתעניין היינו אנחנו, שלא היה לנו לאן ללכת ולא הייתה לנו ברירה. המצב היה שאו שאנחנו קמים ומתיישבים פה, או שהגרעין הזה מתפרק".

הוא מציין שההיגיון נטה נגד בניית מושב במקום. "באופן כללי, המקום הזה לא היה מתאים להתיישבות. אין שטחי חקלאות קרובים, שטחי האש קרובים, בחודשי החורף, בערך 60-70 אחוזים מהזמן אנחנו נמצאים בתוך ענן בערפל ולא רואים כלום. כל התנאים היו למה לא להגיע לכאן, אבל היו 20 חבר'ה משוגעים שרצו להקים משהו חדש, ולמרות שהתנועה המיישבת לא רצתה, למרות שהמקום לא היה כל כך מתאים, בל"ג בעומר 1981 לקחנו טרנזיט שקיבלנו מהסוכנות והתיישבנו פה".

"היינו כ-25 חבר'ה ומשפחה אחת. כל שניים התלבשו על אשקובית, וכך התחיל אלוני הבשן. תנועת המושבים גילתה אחרי שבוע שאנחנו כבר פה. הם מאוד כעסו והוציאו הודעות שזה לא על דעתם, אבל אנחנו קבענו עובדה".

לאט לאט, הפך המושב לעצמאי גם מבחינה כלכלית, אחרי ניסיון לא מוצלח בתחום גידול העיזים. "הקמנו כרם יין באזור של ג'וחדר, לאחר מכן הקמנו מטע, וגולת הכותרת של היישוב הייתה רפת חלב גדולה. בשנת 88', הרפת נכנסה לעבודה והתחילה לייצר חלב. זה כבר הפך אותנו ליישוב שיכול להתפרנס בזכות עצמו, ולא זקוק לחסדים מסביב".

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