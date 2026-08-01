בית משפט השלום בתל אביב קיבל את תביעת לשון הרע שהגיש שר החוץ גדעון סער נגד פרשן השמאל ברק סרי, וחייב את סרי לשלם לו פיצוי בסך 18 אלף שקלים.

מנגד, תביעתה של רעיית השר, גאולה אבן סער, נדחתה.

בפסק הדין קבע השופט רועי שחר כי שלושה פרסומים של סרי ייחסו לשר החוץ, ללא ביסוס עובדתי, מימון של חופשה משפחתית בלונדון על חשבון הציבור, וכי מדובר בפרסומים המהווים לשון הרע.

ראשית הפרשה בחופשת הפסח אז יצאו בני הזוג סער לבריטניה. לפי פסק הדין, השניים רכשו את כרטיסי הטיסה חודשים מראש ומימנו את הטיסה ואת השהות בדירת נופש מכיסם הפרטי. במהלך הביקור קיים סער גם פגישת עבודה רשמית עם שר החוץ הבריטי, שעליה דיווח משרד החוץ.

לאחר פרסום דבר הפגישה טען סרי, בין היתר ברשת X, כי מדובר בנסיעה פרטית שהוצדקה באמצעות פגישות עבודה. בהמשך חזר על טענותיו גם בריאיון בערוץ 12 ובתוכניתו ברדיו 103FM.

לפסק הדין המלא

השופט קבע כי הפרסומים ייחסו לשר התנהלות פסולה של ניצול כספי ציבור לצרכים פרטיים, ללא כל תשתית עובדתית. בפסק הדין נכתב כי מדובר בפרסומים העלולים לבזות את השר ולפגוע בשמו הטוב.

באשר לתביעתה של גאולה אבן סער, קבע בית המשפט כי אף ששמה הוזכר בפרסומים, עיקר הביקורת הופנתה כלפי השר גדעון סער, ולכן אין עילה לפיצוי בעניינה.