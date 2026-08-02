כיפת הסלע היא אבן השתייה?! הרב ברק שרגאי מחבר ספר "נויו של עולם"/קהילת "דיונים תורניים היס

הרב ברק שרגאי, מחבר הספר החדש "נויו של עולם", מציג מחקר העוסק בזיהוי מקום בית המקדש בהר הבית.

לטענתו, כיפת הסלע אינה מקום אבן השתייה, וכי בית המקדש שכן בדרום הר הבית, בחצר הפנויה שמול רחבת הכותל.

הספר כולל למעלה מ-800 עמודי מחקר המבוססים על דברי חז"ל, רבותינו הראשונים והאחרונים, מקורות היסטוריים ומחקר שטח. הספר מלווה בעשרות תצלומים, מפות והמחשות, ובו מוצגים צילומי אינפרא-אדום ייחודיים אשר חושפים לדבריו את שרידי המקדש הטמונים מתחת למפלס הר הבית.

במקביל לפרסום הספר נשא הרב שרגאי הרצאה לחברי קהילת "דיונים תורניים היסטוריים", מייסודו של ישראל שפירא, ובה עסק בשאלת זיהוי כיפת הסלע כמקום אבן השתייה ומקום קודש הקודשים.

במהלך ההרצאה הציג את טענותיו נגד מה שהוא מכנה "פייק שיטת הסלע", וכן דן בביאור הנכון, לדבריו, לדברי הרדב"ז המפורסמים בנושא.

הספר עוסק גם בתולדות הר הבית לאחר החורבן, בדרך שבה, לטענת המחבר, הוסתר מקום המקדש לאורך הדורות, ובעדויות היסטוריות, תורניות וארכיאולוגיות שלדבריו מצטרפות לכדי תמונה חדשה ומקיפה.