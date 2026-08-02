יו"ר מפלגת "בנט 2026", נפתלי בנט, התייחס בריאיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" בקשת 12 גם לבחירה להגיע לאולפן כשהוא לבוש בטי-שירט, ולא בחליפה רשמית.

כשנשאל מה המסר שהוא מבקש להעביר באמצעות הלבוש הלא שגרתי, השיב בנט בחיוך: "האמת, להיות חופשי. אני מסתובב, חורש את הארץ, יותר נעים לי ככה".

בנט הוסיף כי מבחינתו מדובר בתקופה זמנית, ורמז לשאיפותיו הפוליטיות לקראת הבחירות הקרובות. "אני יודע שעוד שלושה חודשים אצטרך להתלבש כמוכם, אז תנו לי ליהנות מרגעי החסד האחרונים", אמר.

כאשר נשאל אם כוונתו היא שיהיה ראש ממשלה, השיב: "אני מקווה שגם אעמוד בראש הממשלה, כדי לתקן את מה שצריך כאן בישראל".

בהמשך הריאיון התייחס בנט לשורת סוגיות מדיניות ופוליטיות, ובהן המלחמה בעזה, היחסים עם המפלגות החרדיות, האפשרות להקים ממשלה לאחר הבחירות, יחסו לקטאר, מערכת המשפט והאתגרים הכלכליים של ישראל.