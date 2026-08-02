מחנות הקיץ של בני עקיבא יוצאים לדרך, וכ-30,000 חניכים וחניכות צפויים להשתתף בשבועות הקרובים במחנות ברחבי הארץ. החניכים יגיעו, בין היתר, למשמר הכרמל, נאות קדומים, יער בן שמן, יער שלמון והרי ירושלים.

עקב מספר החניכים הגבוה, המחנות יכללו 3 סבבי מחנות של כלל השבטים שיימשכו כ-3 שבועות.

השנה, לראשונה, מחנה סיירים של שבט עמיקם יהיה מחנה נודד בהרי ירושלים. במהלך המחנה יתקיים ערב מיוחד שיעסוק בנושא תקומה וגבורה, ובו ייקחו חלק גיבורי המלחמה ונציגי משפחות שכולות, שישתפו את החניכים בסיפוריהם ובסיפור יקיריהם.

מחנה מעפילים יעמוד בסימן ההעפלה ויסתיים באירוע שיא בעתלית, תוך חיבור החניכים לסיפורם של המעפילים, לאהבת הארץ ולמסירות למען בניין העם והמדינה.

גם השנה יתקיים המחנה הנודד של שבט הרא"ה מגוש עציון לירושלים. בנוסף, מחנה יובל לחניכים עם צרכים מיוחדים אשר יגיעו מכל רחבי הארץ יתקיים בנאות קדומים. במהלכו תתקיים לינת שטח, פעילות חוויתית ענפה ומסלול מונגש לכלל החניכים.

התנועה שמה דגש מיוחד על נושא הבטיחות האישית במהלך המחנות בהובלת מחלקת הבטיחות. בכל מחנה יפעל רכז בטיחות כשכלל הרכזים והמדריכים שצפויים לקחת חלק במחנות הקיץ עברו הכשרה מקיפה וייחודית במגוון תחומים - חשמל, מטבח ובישול ועוד - כולל ניתוח לו"ז, ניהול סיכונים לכלל הפעילות, התמודדויות ועוד.

בנוסף, התנועה נערכה להתמודדות עם עומסי חום כבדים באופן מיוחד מבחינת התאמת המסלולים, הצללה, מים, מסלולים חלופיים ועוד - כאשר כל החלטה בנושא תתקבל בהתאם להערכת מצב שנעשתה מול גורמי המטאורולוגיה וחדר המצב של משרד החינוך. התנועה גם תפעיל מוקד עורף שפתוח 24 שעות ביממה לכל פניה או צורך.

מזכ"ל בני עקיבא יגאל קליין אמר: "היער, בניית השבט, שמחת החיים ואהבת הארץ הזו בחיבור לתורה ועבודה הם התמהיל העמוק שברוך ה' סוחף עשרות אלפים מחניכינו היקרים. זה מהווה עוד הוכחה למשפט שמלווה אותנו בשנים האחרונות: 'מחנות הקיץ - כל חיוך הוא ניצחון'. יחד עם כלל המחלקות, ויחד עם כלל הפועלים ביערות, נזכה בעזרת ה' למחנות משמעותיים ובטוחים ונשוב בריאים ושלמים בשמחה גדולה".