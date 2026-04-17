מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא מדורג במקום הראשון בזכאות לבגרות מבין רשתות החינוך הגדולות בישראל גם בשנת תשפ"ד. הנתונים פורסמו במסגרת "התמונה החינוכית" המשווה בין הישגי הרשתות ברחבי הארץ.

לפי הנתונים, הרשת מובילה במספר קטגוריות מרכזיות ובהן זכאות לבגרות מצטיינת והיקף תלמידים הלומדים 5 יחידות מתמטיקה. בנוסף, היא ממשיכה להוביל גם במספר התלמידים המצטיינים.

הרשת שמרה על המקום הראשון בזכאות לבגרות גם מהשנה הקודמת, ובמהלך השנה האחרונה טיפסה למקום הראשון גם בתחום 5 יחידות מתמטיקה על חשבון רשת אמי"ת.

לצד ההישגים הלימודיים, היא מובילה גם במדד השילוב וההכלה של תלמידי החינוך המיוחד. במדד מניעת נשירה נותרה הרשת במקום השני.

אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, התייחס בסיפוק לנתונים: "ההישגים המשתקפים מהתמונה החינוכית אינם רק מספרים, אלא משקפים דרך חינוכית עמוקה שמחברת בין מצוינות לימודית לבין זהות, ערכים ושליחות. מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ממשיך להוביל לא רק בפדגוגיה, אלא גם בעשייה ערכית רחבה, בחיבור לקהילה ובהארת הדרך לבני הנוער שלנו - נתונים שמבעד למספרים".

גלט הוסיף כי הרשת תמשיך לפעול מתוך מחויבות לתורת ישראל, לעם ולארץ: "אני מאמין שהשילוב בין דרישה למצוינות לבין אמון בכל תלמיד ותלמידה הוא הסוד שמאפשר לנו לצמוח ולהצמיח. נמשיך לשמור על ההובלה בענווה, בעבודה קשה ומתוך מחויבות עמוקה לתורת ישראל, לעם ישראל ולארץ ישראל, ומתוך שאיפה מתמדת להגיע בעזרת השם לגבהים חדשים בשנים הבאות".