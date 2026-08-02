שוטרי מחוז מרכז הודיעו כי סיכלו "פיגוע פלילי" ברמלה, לאחר שחשפו שלושה מטעני צינור רבי עוצמה ואמצעי לחימה נוספים במהלך פעילות יזומה בעיר.

לפי המשטרה, המטענים אותרו בשטח פתוח סמוך לתחנת הרכבת והיוו סכנה לתושבי האזור.

הפעילות בוצעה במהלך סוף השבוע על ידי בלשי היחידה ללחימה בפשיעה של תחנת רמלה במרחב שפלה, במסגרת מבצע אכיפה נגד החזקה ושימוש בלתי חוקיים באמצעי לחימה.

במהלך החיפוש אותרו שלושת המטענים לצד עשרות קליעי 5.56 שנגנבו מצה"ל והוסלקו במקום.

חבלן משטרתי ניטרל את המטענים, ולאחר מכן הועברו כלל הממצאים למעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל לצורך מיצוי ראיות. במקביל ערכו הכוחות סריקות נוספות במתחם כדי לשלול הימצאותם של מטענים נוספים.

במשטרה ציינו כי תפיסת אמצעי הלחימה מצטרפת לשורת הישגים מבצעיים של מחוז מרכז במאבק בפשיעה. עוד נמסר כי הפעילות היא חלק מהאסטרטגיה ההתקפית של המחוז נגד מחוללי הפשיעה ולמען ביטחון הציבור.