המשטרה מבקשת להרחיב את החקירה בפרשת ההצבעה לבחירת מבקר המדינה, לאחר שחברת הכנסת שרן השכל מסרה היום (ראשון) עדות פתוחה שנמשכה כשעה וחצי במשרדי להב 433.

במסגרת החקירה פנתה המשטרה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בבקשה לאשר גביית עדויות פתוחות מחברי כנסת נוספים.

במקביל בודקים החוקרים מי העביר את ההנחיה לתעד את ההצבעה החשאית. בין היתר נבחנת האפשרות כי יו"ר סיעת "תקווה חדשה", חבר הכנסת מישל בוסקילה, הוא שהורה לחברי הסיעה לתעד את הצבעתם.

לפי שעה ממתינים החוקרים לאישור היועצת המשפטית לממשלה כדי להמשיך בגביית העדויות.

החקירה נפתחה בעקבות התצהיר שהגישה השכל לבג"ץ במסגרת עתירתה להתפצל מסיעת הימין הממלכתי. בתצהיר טענה כי במהלך סבב ההצבעה החוזר לבחירת מבקר המדינה נדרשו חברי סיעת "תקווה חדשה" "לתעד את הצבעתם באמצעות צילום וידאו של עצמם", ולהציג את התיעוד "לראש הממשלה, ללא אפשרות לדעה עצמאית". עוד כתבה כי דיווחי התקשורת בנושא היו נכונים.

במהלך עדותה ביקשו החוקרים לברר האם ההנחיה לתעד את ההצבעה הגיעה מסיעת "תקווה חדשה" או מגורמים בליכוד. לאחר סיום העדות אמרה השכל כי היא עומדת מאחורי הדברים שמסרה: "המשטרה ביקשה ממני לבוא לסייע ולתת עדות. נתתי את כל הדברים וחתמתי על תצהיר שאסור לי לשתף אף אחד בפרטים שמסרתי".

לפי פרסום ב-i24NEWS, טענותיה של השכל עומדות בסתירה לתצהירים שהגישו בעבר מנכ"ל הליכוד דוד שרן וחברי כנסת נוספים מהמפלגה, שבהם נטען כי לא ניתנה כל הנחיה לצלם את ההצבעה וכי הצילומים נעשו ביוזמתם האישית של חברי הכנסת.

בליכוד שבו והכחישו את הטענות ומסרו כי "כבר הכחשנו את טענתה של שרן השכל, כי קיבלה הוראה לצלם את ההצבעה עבור ראש הממשלה. ממילא היא לא פירטה מי זה שנתן לה את ההוראה".

עדותה של השכל מגיעה על רקע המאבק המשפטי שהיא מנהלת כדי להתפצל מסיעת הימין הממלכתי. ימים לפני פיזור הכנסת התפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ.