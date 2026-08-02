המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום (ראשון) באזהרה קצין משטרה בדרגת רב-פקד, בחשד שקידם את ענייניו של הראפר יואב אליאסי ("הצל") במתחם בילוי בתל אביב. במח"ש מייחסים לקצין עבירה של הפרת אמונים.

בתום החקירה שוחרר הקצין בתנאים מגבילים, ובהם הרחקה ממתקני המשטרה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים למשך עשרה ימים. במח"ש מסרו כי החקירה נמשכת.

החקירה מתנהלת זה מספר ימים ובמהלכה מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, החליט להדיח את אליאסי מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב. ההחלטה התקבלה בעקבות תחקיר שחשף טענות שלפיהן התרברב כי קשריו במשטרה סייעו למנוע את סגירת מתחם הבילוי שבו הוא שותף.

על פי התחקיר, אליאסי טען בשיחות כי השפעתו במשטרה אפשרה למנוע את סגירת מועדון "ג'ון דו" לאחר אירוע אלים שהתרחש במקום.

בין היתר צוטט אומר, "אני עושה להם חינוך שם במשטרה שאי אפשר לגעת במועדון הזה", ובהמשך ביקש כי בכל אירוע הקשור למשטרה ייצרו עמו קשר באופן מיידי.

בעקבות הפרסום פתחה מח"ש בבדיקה, ובמקביל נלקח נשקו של אליאסי.