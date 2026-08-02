פעיל הימין זיו ברנס הודיע כי הוחזר לשירות המילואים, לאחר שלדבריו לשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ התערבה בעניינו. בסרטון שפרסם הודה לכ"ץ וטען כי ההתערבות הביאה לביטול ההחלטה להפסיק את שירותו.

לדבריו, "אמרו לי שאני מודח משירות מילואים. כמובן שהייתה פה אכיפה בררנית ולא קיבלנו את זה, והתחלנו להפעיל לחץ גם ברשתות ובכל מיני ערוצים מאחורי הקלעים".

עוד הוסיף כי לאחר הפנייה ללשכת שר הביטחון, "ישראל כ"ץ והלשכה שלו שמעו על המקרה הזה... ושר הביטחון ישראל כ"ץ פשוט מנע את ההדחה שלי משירות המילואים".

ברנס שיבח את שר הביטחון ואמר כי למרות שביקר אותו בעבר, הוא מבקש להודות לו. "אותי זה מרגש ומשמח, ואפילו נותן קצת תקווה ואופטימיות לראות שיש פה אנשים שפועלים מעל הפוליטיקה, ביושר ובהגינות למען האזרח הפשוט", אמר. הוא הוסיף כי לדעתו כ"ץ "עצר פה אכיפה בררנית".

ברנס, שמרבה להופיע ברשתות החברתיות ובכנסת, עודכן ביום רביעי האחרון על ידי מפקדיו בחטיבה 7 כי הוחלט להפסיק את שירותו במילואים, בעקבות התבטאויות פוליטיות שפרסם כשהוא לובש מדי צה"ל.

כעבור יממה בלבד הוחלט להשיבו ליחידת המילואים. לפי דיווח בגלי צה"ל, מאחורי הקלעים התברר כי הליך הפסקת שירותו לא בוצע באופן סדור - הוא לא הועמד לדין משמעתי ולא התקבלה החלטה פיקודית רשמית על הדחתו.

לפי מקורות המעורים בפרטים, לאחר התערבות לשכת שר הביטחון הוחזר ברנס לשירות, אך "על תנאי".