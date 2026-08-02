משטרת ישראל ממשיכה גם היום (ראשון), היום העשירי להיעדרותה של אפרת מנחם, בת 16 מכוכב יעקב, במאמצים לאתרה. החיפושים מתבצעים על ידי שוטרי תחנת בנימין במחוז ש"י, בשיתוף גופי הביטחון.

לפי הודעת המשטרה, אפרת נראתה לאחרונה ביום 24 ביולי, סמוך לשעה 08:00 בבוקר, ביישוב בית אלעזרי. מאז נותק עמה הקשר ואבדו עקבותיה, ובמשטרה ציינו כי קיים חשש לשלומה.

אפרת מתוארת כבעלת גובה של כ-1.55 מטר, שיער ארוך וכהה, עיניים חומות כהות, והיא מרכיבה משקפיים. בעת היעלמותה לבשה חצאית ג'ינס לבנה וחולצה לבנה.

במשטרה מבקשים מכל מי שיש בידו מידע על מקום הימצאה של אפרת מנחם, או כל פרט שעשוי לסייע באיתורה, לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת בנימין בטלפון 02-9706444.