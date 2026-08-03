אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוא אחד המפקדים היותר טובים שהיו בפיקוד המרכז וכיום בצה"ל. בלוט הוא קצין מקצועי, אינטלגנטי, שקול, התקפי ונמרץ, שמממש פעילות התקפית נמרצת ומוצלחת לילות כימים, נגד הטרור הערבי ביו"ש.

לאלוף בלוט שכל ורגישות כאחד, איתם הוא יודע לאזן במציאות המורכבת של פיקוד המרכז, בין הלחימה הנחושה והבלתי מתפשרת בטרור הערבי והבאת הישגים בה, בין חיזוק אחיזת ישראל וביטחון הישראלים בשטחי יו"ש, לבין ההתמודדות המורכבת עם מקרים של לקיחת החוק לידיים בידי נערים יהודים ואחריותו כריבון, לשמירת החוק והסדר ביו"ש, זאת תוך שת"פ מדהים עם ראשי ההתיישבות ביו"ש.

התבטאותו של שר הביטחון - ישראל כץ אמש בתכנית הפטריוטים, בדבר סיום תפקידו והחלפתו - אינה ראויה, אין לה מקום ואין לה עילה, מלבד אולי לחץ הפריימריז בליכוד, שזו עילה פסולה ולא מקצועית, עילה שפוגעת בביטחון מרחב פיקוד המרכז, עילה שאינה מכבדת את אומרה.

שערי תשובה לא ננעלו. אני מצפה מהרמטכ"ל שמכיר ויודע את ערכו של האלוף בלוט כקצין מקצועי, אינטלגנטי והתקפי, שימליץ לשר הביטחון על מינויו של האלוף בלוט לסגן הרמטכ"ל הבא ולשר הביטחון ישראל כץ, שיאשר מינוי זה, למען ביטחון עם ומדינת ישראל.