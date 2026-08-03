ראשי רשויות מיהודה, שומרון ובקעת הירדן פרסמו הודעת תמיכה באלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, וקראו לשר הביטחון לחזור בו מהכוונה להודיע על חילופי הפיקוד באופן פומבי.

בהודעה כתבו כי הם מבקשים להביע את "תמיכתם הערכית והברורה" באלוף בלוט, שלדבריהם הקדיש את חייו לביטחון המדינה וזוכה להערכה רבה מצד הנהגת ההתיישבות ותושביה.

לדבריהם, "האלוף בלוט הוא מפקד ערכי, מקצועי והתקפי, שהוביל הישגים והכרעות משמעותיות במלחמה בטרור ביהודה ושומרון".

עוד הדגישו כי הם מוקירים גם את פעילותו של שר הביטחון למען ההתיישבות. "יש בנו הערכה רבה לשר הביטחון, ואנו יודעים שההתיישבות היא חלק מרכזי מתפיסת הביטחון שלו וכי הוא פועל רבות לחיזוקה", כתבו.

עם זאת, הוסיפו כי "דווקא משום כך, הודעה על חילוף פיקוד בכיר בשידור חי אינה מכבדת ופוגעת בכבודם של מפקדי צה"ל". הם קראו לשר הביטחון "לחזור בו מהמהלך ומאופן ביצועו".

על ההודעה חתמו ראשי הרשויות: אייל גלמן (חברון), אליהו גפני (עמנואל), אסף מינצר (אלקנה), דובי שפלר (אפרת), דוד אלחייני (בקעת הירדן), חיים מנדל שקד (הר אדר), יאיר שטבון (אריאל), יוסי אסרף (גבעת זאב), ירון רוזנטל (גוש עציון), ישראל ברמסון (קריית ארבע), עוזאל ותיק (קדומים), שי אלון (בית אל), שרון אלפסי (בית אריה) וזאב חבר, מזכ"ל אמנה.