יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, דחה הבוקר (ראשון) את דבריו של יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, שלפיהם ראשי מפלגות קטנות בגוש האופוזיציה לא צריכים להתעקש על ראשות הממשלה. בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103FM אמר כי הדיון בנושא מחטיא את העיקר.

"אני חושב שגדי מחטיא פה את המטרה המרכזית. כולנו צריכים להתמקד במטרה אחת - להוריד את ברית המשתמטים ואת ממשלת 7 באוקטובר", אמר ליברמן. הוא הוסיף כי גם איזנקוט עצמו מדבר על האפשרות שיכהן כראש ממשלה, ולכן אין מקום לעסוק בכך בשלב הזה.

לדבריו, העיסוק בשאלת זהות המועמד לראשות הממשלה משרת דווקא את ראש הממשלה בנימין נתניהו. "גם אתם וגם גדי נופלים בדיוק למלכודת של נתניהו. הוא רוצה שנדבר כל הזמן על מי יהיה ראשון ומי יהיה שני, במקום לעסוק במהות", אמר.

ליברמן הוסיף כי הוויכוחים הפנימיים באופוזיציה מסייעים לליכוד. כשנשאל על עברו בליכוד ועל כך ששימש בעבר מנכ"ל המפלגה, השיב: "הליכוד של היום הפך למח"ל - מפלגה חרדית לייט. שם אני לא מתכוון לעבוד".

בהתייחס לאפשרות של שיתוף פעולה עם רע"ם, שלל ליברמן את הרעיון מכל וכל. "אחרי 7 באוקטובר רע"ם לא יכולה להיות שותפה לקואליציה - לא מבפנים ולא מבחוץ, חד וחלק", אמר.

לדבריו, ממילא לא יהיה בכך צורך. "החדשות האמיתיות הן שאנחנו ננצח בענק, ויהיה כאן תרחיש הונגרי. המפלגות הציוניות יביאו רוב מוחץ, ולא נזדקק לאף גורם אחר. נקים ממשלה ממלכתית וציונית, בניגוד לממשלה המגזרית של ברית המשתמטים - גולדקנופף, דרעי ונתניהו".

ליברמן התייחס גם למשבר מול איראן ולדיווחים על ביטול התקיפה האמריקנית. לדבריו, "האיראנים לא מוכנים לוותר אפילו לרגע - לא על תוכנית הגרעין, לא על השליטה במצר הורמוז ולא על התמיכה בשלוחות שלהם באזור. הם פשוט מושכים זמן". הוא מתח ביקורת על ההתנהלות סביב ההחלטות האמריקניות ואמר: "הפכנו לרפובליקת בננות. לא יכול להיות שטראמפ מודיע שלא נתקוף באיראן, וכולם מדברים בשמנו".