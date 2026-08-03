התביעה הצבאית הגישה לבית המשפט הצבאי בשומרון כתב אישום נגד המחבל כמאל חטיב, ששימש כחבר, כמנהל ובהמשך כראש התארגנות הטרור של גדוד נור א-שמס, בגין הפיגוע שבו נפל רס"ל (מיל') יהודה גטו ז"ל וכן בגין שורת עבירות טרור חמורות נוספות.

על פי כתב האישום, ב-1 ביולי 2024 הפעיל חטיב, יחד עם מחבלים נוספים, מטען נפץ רב-עוצמה שהוטמן מראש סמוך לשכונת בלעא בטולכרם. המטען הופעל מרחוק באמצעות מכשיר טלפון סלולרי, בעת שרכב של כוחות הביטחון חלף במקום.

כתוצאה מהפיצוץ התהפך הרכב, רס"ל (מיל') יהודה גטו ז"ל נהרג, ואיש כוחות הביטחון נוסף נפצע באורח קשה לאחר שסבל מפגיעות בחזה ובראש ופונה לקבלת טיפול רפואי.

מכתב האישום עולה כי חטיב לא היה מעורב רק בפיגוע הקטלני, אלא עמד בראש פעילות טרור רחבת היקף. בין היתר הוא ניהל והכווין את פעילות גדוד נור א-שמס, גייס מחבלים למערכי התצפיות וייצור המטענים, היה מעורב בהטמנת מטעני חבלה, עסק בסחר באמצעי לחימה והעביר כספים וציוד צבאי לפעילי טרור.

התביעה הצבאית מייחסת לו עבירות של גרימת מוות בכוונה בצוותא - המקבילה לעבירת הרצח - ניסיון לגרימת מוות בכוונה בצוותא, עמידה בראש התאחדות בלתי מותרת, סחר בציוד מלחמתי והנחת פצצה.

בית המשפט הצבאי בשומרון הורה על מעצרו של חטיב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

לפי גורמי הביטחון, המחבל נעצר על ידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית בפברואר 2025, והועבר למעצר בישראל באפריל 2026. מאז הוא מוחזק במעצר, וכעת הוגש נגדו כתב האישום.